Bologna, i tifosi in coro: "È tornato lo squadron. Meritiamo il bis in Europa"

Vince, si diverte e fa squadra. E profuma di Europa. Insomma, "l’è un gran Bulagna", quello che sconfigge la Lazio, sotto la Torre Maratona, gonfiando la rete con cinque goal, ma soprattutto quello che fa commuovere ed emozionare i tifosi. Che sono "pazzi per i rossoblù e per un ritorno in Champions".

The day after il Bologna show al Dall’Ara porta in città un sole luminoso e una giornata primaverile. Il tempo sorride e i bolognesi anche, ancora inebriati dallo spettacolo che la rosa di Italiano ha regalato domenica pomeriggio. Il clima è euforico, ma soprattutto europeo, anche perché "un Bologna così non si era mai visto – confessa Rossano Corraini –. E proprio per questo il sogno è sempre l’Europa e l’anno scorso ne abbiamo avuto la prova: la Champions è stata incredibile. Quest’anno, inizialmente, in tanti avevano dei dubbi, ma ora non ci sono più".

Il cielo, insomma, è sereno e non si vedono nubi all’orizzonte, nonostante "il campionato sia ancora lungo e insidioso, come lo è il prossimo match contro il Venezia – ricorda Franco Langone del Bar Sorriso –. Ma noi continueremo la nostra scalata e ci godiamo tutto questo: il Bologna è una meraviglia e lotterà ancora per una posizione in Europa". In questa euforia generale, è bene che "allo stadio ci si portino i bambini, che sono i tifosi del domani – conclude Langone –. Qui si vede un bel calcio dal vivo". Partite e clima che "mettono i brividi – racconta Luca Zanasi –. Questo Bologna merita di volare, grazie a una squadra di ragazzi uniti, con la voglia di giocare a calcio e stare insieme". E ripensando alla scorsa partita, "Castro sotto la curva, mentre intona un coro – termina Zanasi –, è stato incredibile. Meritiamo l’Europa".

L’idea di "un bis in Champions c’è tutta – ragiona Massimo Portunato –. Noi continuiamo a sognare, anche se il sogno si sta man mano trasformando sempre più in realtà. Italiano si è preso tempo e questi sono i risultati".

Risultati che portano il Bologna a divertirsi e far divertire: "Io non mi divertivo così da tanto – sorride Portunato –. E di partite ne ho viste un bel po’, perché sono abbonato dal 1974". Se a inizio stagione i più scettici hanno mostrato poca lungimiranza, alcuni hanno tenuto sempre vivo l’entusiasmo: "Già in tempi non sospetti, contavo su questo rendimento – analizza Renato Serpi – e ipotizzavo un ritorno in Champions. Spero di aver ragione".

Guardando al campo, "speriamo di continuare così per fare doppietta in Champions e anche con la festa di qualificazione, che è stata incredibile – aggiunge Serpi –. Stiamo andando alla grande: non potevo credere ai cinque goal fatti". A commuoversi sono i tifosi di lunga data, come Marinella Marchini: "Il Bologna è un grande amico che occupa uno spazio nel mio cuore – ammette –. Mi sono addirittura emozionata e mi commuovo ancora adesso se penso a quei goal: mio nipote mi ha visto piangere di gioia e si è stupito, ma questo è un amore infinito".

La passione si respira in ogni angolo della città, che è "giusto si ritrovi attorno a una squadra che sta facendo benissimo – racconta Donatella Natali –. Speriamo per un ritorno in Champions, che è stata una gioia grandissima. Pensi che ho cercato per mesi la maglietta della vittoria contro il Dortmund, ma non l’ho trovata". Le sensazioni sono chiare: "Vogliamo replicare l’ingresso in Europa, credendo in dei ragazzi che devono continuare così – conclude Gianni Bianchi –. Finalmente vediamo giocare un bel Bologna: il 5 a 0 era impensabile, eppure è accaduto".