Bologna, il collettivo 'Ultima generazione' blocca viale Lenin: automobilisti infuriati

Bologna, 13 ottobre 2023 – Alcuni attivisti del collettivo 'Ultima generazione', stamattina all'ora di punta mentre i bolognesi andavano a lavorare, hanno bloccato viale Lenin sedendosi in mezzo alla carreggiata e srotolando il loro striscione. All'azione dimostrativa è seguito il consueto alterco verbale - come in altre città d'Italia - con cittadini che costretti a fermarsi con l'auto hanno dovuto interrompere il loro tragitto verso il posto di lavoro.

Viale Lenin, una delle strade più trafficate di Bologna (foto archivio); nel riquadro, un momento della manifestazione

La polizia è dovuta intervenire e la strada è stata sgomberata con non poche difficoltà, ma senza colluttazioni. “Ultima Generazione ha bloccato viale Lenin. Il traffico di Bologna, già paralizzato da Lepore e dai suoi, ora ha anche gli attivisti di ultima generazione che scendono in campo con la missione di impedire ai bolognesi di andare a lavorare - spiegano per la Lega Matteo Di Benedetto e Valeria Gamberini, autrice del video -. A loro poco importa se c’è chi deve portare il pane in tavolo - come dicono alcuni lavoratori nei video che circolano - o come è successo una donna incinta che perde la visita. Dicono numeri a caso per giustificare le loro azioni, ripetendoli come un mantra, e continuano a impedire alle persone di portare avanti la loro vita senza al contempo non fare nulla per l’ambiente. Li invitiamo ad andare a lavorare, a fare ricerca se tengono all’ambiente, e a guadagnarsi da vivere per poi capire cosa stanno subendo a causa loro. Grazie alle forze dell’ordine che si sono adoperate per spostare questo gruppo attivisti che vorrebbero essere eroi ma assomigliano più a delinquenti".

