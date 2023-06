Bologna, il crocevia del Cavaliere La discesa in campo all’Euromercato E quella piazza del centrodestra unito

di Paolo Rosato

Bologna non è mai stata centrale nello scacchiere politico di Silvio Berlusconi. Però quel gusto anti-Cav che spesso (non sempre) ha animato le Due Torri, nelle maniere più disparate, ha insaporito più e più volte l’epica berlusconiana. E poi anche altre cose succedevano comunque qui, al di là di quell’idiosincrasia più o meno bonaria. La roccaforte rossa non era sullo scacchiere, ma è stata un crocevia importante per chi aveva "i comunisti" all’indice. Infatti i bolognesi la risposta la conoscono già, se dopo la scomparsa, avvenuta ieri, dell’uomo politico italiano più importante degli ultimi trent’anni si vuol cercare di raccontare quel momento, dove tutto iniziò. Era il 23 novembre 1993, quasi 30 anni fa. La genesi di una lunga galoppata.

ANNI NOVANTA

All’inaugurazione dell’Euromercato di Casalecchio (oggi Shopville), Berlusconi scoprì le carte. "Se lei votasse a Roma chi sceglierebbe tra Rutelli e Fini?", chiese una cronista dell’Ansa. E lui: "La risposta lei la conosce già. Certamente Fini". Un piano inclinato, che pochi mesi più tardi portò il centrodestra guidato dal Cavaliere a vincere le elezioni politiche del marzo 1994. Cinque anni più tardi le strade di Bologna e Berlusconi si incrociarono di nuovo. Quei manifesti elettorali con l’immagine dell’ex premier, pro Giorgio Guazzaloca sindaco, furono sepolti in cantina. Silvio scommise sul cavallo vincente, ma non potè intestarsi la svolta epocale, un risvolto politico che rimase un rimpianto. Non fu del resto mai vero feeling tra il civico Guazza e Berlusconi, una distanza di fine millennio che pure non ebbe sviluppi nel decennio successivo.

I RIBALTONI

Nel 2001, ‘sua Emittenza’ diede poi vita alla legislatura più lunga della storia della Repubblica, e le elezioni comunali bolognesi del 2004 furono prese molto sul serio al Nazareno. Serviva una mossa che doveva sapere di prima spallata a quell’esecutivo inscalfibile, in un percorso di rafforzamento verso le Politiche 2006. Fu candidato quindi l’allora segretario nazionale della Cgil, Sergio Cofferati, quel ‘briscolone’ che sapeva di rischia-tutto e che effettivamente riportò Bologna a sinistra. Senza però alcun riverbero istantaneo sul percorso del Berlusconi bis.

Il Cav tornò poi varie volte in città e nel novembre del 2015, in una piazza Maggiore addobbata con bandiere di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, partì un’altra scintilla. L’ex premier, nel momento forse di maggiore difficoltà per la coalizione, realizzò di fatto il passaggio di consegne, a livello di leadership, tra lui stesso e i nuovi volti del centrodestra italiano, i rampanti Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Un passettino indietro di un grande regista, che ha cambiato per sempre anche Bologna.