Bologna, il Cua occupa l'ex istituto Zoni in viale Filopanti

Bologna, 13 ottobre 2023 - Nasce una nuova occupazione a Bologna. Lo ha annunciato il Cua (Collettivo universitario autonomo) che, attraverso i social, ha annunciato la nascita di "Glitchousing Project", una piattaforma ibrida di immaginazione per un abitare nuovo e sociale.

Gli antagonisti, stando a quanto pubblicato, avrebbero occupato l'ex istituto Zoni, in viale Filopanti, una residenza universitaria privata che da anni sarebbe in disuso. Gli attivisti spiegano che l'occupazione di oggi rientra in un progetto di 'student hostel' che prevede la liberazione di spazi, per creare posti letto gratis, forme di solidarietà e organizzazione attiva.

Le richieste che vengono fatte sono di aprire un tavolo di trattativa alla presenza della proprietà dell'edificio e dell'università, con lo scopo di far diventare l'immobile patrimonio dell'Ateneo e quindi di pubblica disponibilità, riaprendo la residenza e mettendola a disposizione per gli studenti e studentesse idonei non assegnatari degli alloggi Er.go.