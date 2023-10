Bologna, in Comune la protesta dei dipendenti: sospeso il Consiglio

Bologna, 16 ottobre 2023 - Due proteste sindacali bloccano il consiglio comunale. La seduta in programma oggi è stata sospesa. Lo stop è arrivato ancora prima di cominciare. "Interrompiamo già", ha detto al microfono la presidente Maria Caterina Manca prima di dirigersi (come altri consiglieri) verso l'area della sala che ospita il pubblico. Una protesta riguarda i dipendenti comunali, le assunzioni e il salario accessorio: sul tema oggi Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno convocato i dipendenti per due assemblee nel cortile di Palazzo D'Accursio; l'Sgb invece ha già proclamato uno sciopero per il 20 ottobre, con annessa manifestazione dalla Prefettura al Comune. L'altra protesta è quella dell'Usb con i lavoratori delle biglietterie Tper, oggetto di un nuovo cambio d'appalto. La Lega intanto esprime "totale solidarietà al lavoratori del Comune per quanto subiscono dall'amministrazione". Ad intervenire è il capogruppo Matteo Di Benedetto, con una nota: "Ho ascoltato con attenzione i lavoratori durante la manifestazione e purtroppo quanto emerso non mi sorprende e conferma il quadro critico di cui discutiamo da tempo. I lavoratori non sono nell'agenda dell'amministrazione. Il fondo per il salario accessorio e le indennità è svuotato, non esistono aumenti reali che tengano il passo con l'inflazione, le assunzioni sono bloccate, gli incontri coi lavoratori non vengono concessi".

Al contempo, "i carichi di lavoro aumentano. Le risorse vengono esternalizzate su partecipate o Fondazioni. Gli uomini della polizia locale - continua il leghista - sono ai minimi storici. Il contratto collettivo è scaduto e la contrattazione decentrata deve ancora cominciare".

L'amministrazione "la smetta di girarsi dall'altra parte, si prenda le sue responsabilità, sedendosi ai tavoli con i lavoratori e rispettando i diritti dei lavoratori. Con che coerenza - attacca Di Benedetto - continuano a parlare dei diritti dei lavoratori a livello nazionale quando continuano a ignorare quelli degli stessi dipendenti del Comune? Come Lega siamo e saremo al loro fianco perché non possano più essere ignorati e affinché i loro diritti vengano rispettati. Presenteremo una richiesta di udienza conoscitiva urgente perché l'amministrazione dia risposte".

