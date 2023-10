Bologna in trincea: "Pronta una gabbia per proteggere la nostra torre malata"

di Paolo Rosato

Presto la torre della Garisenda, uno dei simboli di Bologna, sarà avvolta da una "struttura di protezione" che servirà a mettere in sicurezza la torre stessa e l’area circostante, già chiusa da giorni al traffico veicolare.

E’ questa la grande novità annunciata ieri da Matteo Lepore, sindaco del capoluogo emiliano-romagnolo, al termine del veloce summit in Prefettura alla presenza del padrone di casa Attilio Visconti, della soprintendente Francesca Tomba e di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura incaricato dal ministro Gennaro Sangiuliano (prima della bufera su consulenze e ‘quadri’ sollevata da Il Fatto Quotidiano) proprio per tastare con mano, e all’improvviso anche con un drone, lo stato di salute di uno dei simboli della città. L’annuncio della possibile ‘gabbia diffusa’ (ma sulle fattezze della protezione non ci sono ancora certezze) ha fatto da perno a tutto il resto. In soldoni: servirà tempo per restaurare la torre che si sta indebolendo a causa dell’ammaloramento della selenite. Nel frattempo, bisogna proteggere tutto quello che c’è intorno, compresa la chiesa verso cui la torre è ‘protesa’, ossia la Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano che si trova proprio alla fine di via San Vitale, soprattutto interdetta agli autobus. Preoccupano, tra le altre cose, anche i terremoti. "Come si fa con queste catene – ha detto Sgarbi ieri indicando la torre – si dovrebbe riuscire a creare una catena grande che la tenga ferma tutta. Il Comitato ha tardato nelle sue analisi, ora ci dica chiaramente come bisogna intervenire sulla Garisenda".

Tornando al sindaco, il punto del Comune è chiaro. La ditta Fagioli e l’ingegnere che da anni segue le Due Torri, Marino Gilberto Dallavalle, "stanno progettando una struttura di protezione. Sarà costruita in due fasi, una prima nel breve periodo e una più di lungo periodo – ha chiarito Lepore –. La prima potrà essere installata nelle prossime settimane, per la seconda si parla di mesi. All’aspetto turistico poi non abbiamo ancora pensato francamente", ha aggiunto il primo cittadino. "La messa in sicurezza è la priorità. Che sia brutta o bella, bisogna mettere in sicurezza con la struttura più efficiente possibile".

La stessa struttura, poi, "servirà anche a contenere il cantiere del restauro, perchè la torre andrà restaurata e il Comitato per il restauro, che è guidato da Raffaela Bruni – ex storica dirigente di Palazzo d’Accursio –, avrà il compito di individuare le competenze necessarie, condivise anche con il ministero, come è stato fatto per la torre di Pisa e altri interventi, che saranno in grado di dirci, sulla base della relazione del Comitato, che tipo di interventi fare", ha chiarito Lepore.

Nel frattempo, "installeremo nuovi sensori insieme a quelli acustici che già abbiamo da una settimana – ha segnalato Lepore – e che ci stanno dando un monitoraggio costante, minuto per minuto". Questo in attesa che dal comitato tecnico-scientifico arrivi una relazione "conclusiva sui danni che la torre sta subendo e sullo stato della materia. Il dibattito intorno alle Due Torri è molto ampio, si parla molto di autobus, ma la causa del degradamento della torre è bene conoscerla pubblicamente perchè altrimenti se sbagliamo la diagnosi poi sbagliamo anche la cura. La Garisenda nei mesi scorsi ha avuto delle oscillazioni considerate anomale e anche attraverso i vari studi svolti dal comitato scientifico si è visto che potevano corrispondere a un peggioramento della consistenza della materia", ha chiosato il sindaco.

Sulla pedonalizzazione perenne dell’area sotto le Torri si vedrà, non è esclusa, intanto per ora con i veicoli non si passa. Detto del drone, al termine del volo con mezza città con il naso all’insù lo stesso Sgarbi ha fatto il suo punto. "La Garisenda ha una sorta di ‘piorrea’ – ha sottolineato dopo aver visionato le immagini –. E’ pieno di punti, salendo in alto, in cui il mattone poggia quasi sull’altro mattone. Non c’è un rischio crollo, ma dico di intervenire subito consolidando le malte. Perché la torre ci dà un’idea di sdentatura, di un collante che non tiene bene. Non credo quindi che la soluzione sia nella pavimentazione, ma nella struttura".