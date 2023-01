Bologna, incassavano il reddito di cittadinanza senza averne diritto: 54 denunce

Denunciati perché percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto

Bologna, 31 gennaio 2023 - Percepivano, senza averne diritto, il reddito di cittadinanza: 54 persone sono state denunciate dai carabinieri della Compagnia di Molinella, in provincia di Bologna. Fra il 2019 e il 2022, hanno intascato illecitamente circa 400mila euro.

Delle persone denunciate, uomini e donne fra i 22 e i 61 anni, 37 sono stranieri e 17 italiani.

Per questi ultimi, tra le violazioni più frequenti emerse nei controlli ci sono avere guai con la giustizia con provvedimenti restrittivi o non avere indicato correttamente la composizione del nucleo familiare.

Tra gli stranieri, le principali irregolarità riguardano il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, avere dichiarato falsamente di essere residenti in Italia dal almeno 10 anni, essere tornati a vivere in patria senza comunicarlo all'Inps, ma continuando a intascare ogni mese il sussidio.