Bologna, incidente sulla Bazzanese: grave un uomo, ferita donna incinta

Scontro: grave un uomo, ferita donna incinta

Tre feriti fra i quali una donna incinta, un uomo trasportato in gravi condizioni al Pronto Soccorso del Maggiore e la vecchia Bazzanese interrotta per due ore. E’ questo il bilancio dell’incidente accaduto la sera di Natale sulla vecchia Bazzanese, alle porte del capoluogo di Valsamoggia. Lo scontro, un frontale laterale, ha coinvolto una Fiat Panda e una Volkswagen Polo, è accaduto intorno alle 20,30 ed ha comportato la chiusura per due ore della ex provinciale nel tratto tra Bazzano e la rotatoria di raccordo con la nuova Bazzanese. Per la violenza dell’impatto la Panda, condotta da un uomo residente nelle vicinanze, è stata sbalzata dall’altra parte del cordolo che divide la corsia stradale dalla nuova pista ciclabile, dove l’utilitaria si è fermata semiribaltata appoggiata con la fiancata sull’asfalto. La Polo, sulla quale viaggiavano due giovani donne, una delle quali incinta, ha riportato gravi danni sulla parte anteriore. Per estrarre il conducente della Panda si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Bazzano e dalla caserma di Zola. Una volta liberato dalle lamiere l’uomo, in condizioni molto gravi, ha ricevuto le prime cure sul posto, stabilizzato e quindi caricato sull’ambulanza che è partita a tutta velocità verso...