Bologna Jazz Festival ’cala l’asso’ travolgente di Samara Joy

Il programma del Bologna Jazz Festival prosegue con uno dei concerti di punta: alle 21,15 sul palco dell’Auditorium Unipol (via Stalingrado) sale Samara Joy con il suo quartetto: Luther Allison, pianoforte; Michael Migliore, contrabbasso; Evan Sherman, batteria. In realtà però per l’artista si profila un’intera giornata bolognese: la cantante, grande rivelazione jazzistica dell’anno, arriverà già nel pomeriggio alla Sala Bossi del Conservatorio Martini, dove, alle 15,30 sarà protagonista di un incontro-intervista in forma di blindfold test con Ashley Kahn, firma del giornalismo musicale statunitense. La conversazione rientra nel Progetto didattico ’Massimo Mutti’ e l’ingresso è riservato agli studenti del Conservatorio e del Liceo Musicale Lucio Dalla.