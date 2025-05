Bologna-Juventus: Freuler salva i rossoblù, ma l'Europa si allontana

L’attesa per l’impresa casalinga con la Juventus continua. Arriva l’ennesima rimonta, il Dall’Ara non cade, ma arriva un punto che vede il Bologna scivolare al settimo posto, fuori dall’Europa, seppur a un punto da Roma, Juventus e Lazio.

Merito di Remo Freuler, che riprende i bianconeri con il suo primo gol stagionale. E che meriterebbe pure un rigore nel primo tempo. Partitona, la sua. E forse anche per questo al triplice fischio la sensazione di amaro in bocca prevale sul resto.

"È un punto che vale poco", scandisce Lucumi, premiato come miglior giocatore della gara. E Freuler rincara la dose: "È un punto che serve ma non troppo, visto che è il secondo di fila. Abbiamo tanto da giocarci, ma a questo punto abbiamo pure tanto da perdere. Venerdì a Milano dovremo andare per vincere".

Il botta e risposta tra Freuler e Lucumi continua con il colombiano: "Se vogliamo valorizzare questo punto, con il Milan abbiamo un risultato solo: la vittoria". Ecco analisi, sensazioni e umori. Tutte cose che raccontano come i rossoblù siano lucidi e abbiano ben chiaro il quadro: in un weekend, il prossimo, che vedranno Lazio e Juve a confronto, il Bologna dovrà vincere, per non rischiare di vedere l’Europa, oltre che la Champions, scivolare via, con il rischio di rimanere con un pugno di mosche in mano dopo una lunga e bella rincorsa, con la Coppa Italia che resta appuntamento cruciale con la storia e altra strada per l’Europa League.

"Inutile pensarci ora. È una grande partita, siamo felici di essere in corsa per tutto – insiste Freuler – certamente è un traguardo perché giocare senza più obiettivi non sarebbe stimolante. Ma ora dobbiamo pensare al campionato".

Il Bologna scivola fuori dalla zona Europa, ma è lì a un punto, resta in corsa e il merito è di Remo Freuler e della sua rete. Al triplice fischio, non arriva la domanda sul contatto in area con McKennie. Ma giudicare dall’umore e dalle risposte, è facile immaginare che sia una scelta mal digerita.

Quello che non arriva da Doveri, Freuler se lo prende da solo, bruciando Thuram in area, dopo il cross di Cambiaghi e la torre di Dallinga. Stanno mancando i gol delle punte, arriva il primo del numero 8, che però non gioisce neppure. Lo svizzero non stacca la spina e guarda avanti: "Dobbiamo stare concentrati e sul pezzo, è l’unica cosa che conta, questo non è il tempo di disperdere energie. Ribadisco ci giochiamo tanto, tutto in poche settimane e abbiamo anche tanto da perdere".

Sarebbe una beffa, alla quale Lucumi non vuole pensare e che sentirebbe immeritata dopo la lunga rincorsa: "Noi giochiamo per vincere, lo abbiamo dimostrato anche oggi, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Questo punto muove la classifica, ma ci obbliga a vincere la prossima e ci proveremo di nuovo, a San Siro".