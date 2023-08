Bologna Juventus, presunte plusvalenze: chiesta l’archiviazione dell’affare Orsolini

Bologna, 9 agosto 2023 – Orsolini, Juventus e Bologna. L’operazione datata 2019 che nel 2022 era diventata un caso per le presunte plusvalenze a carico dei rossoblù. Oggi la Procura chiede al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione. Per la Procura bisogna concludere per “l'insussistenza di elementi conducenti a ritenere sussistente una condotta penalmente rilevante, tantomeno inquadrata nel paradigma del falso in bilancio”. I magistrati bolognesi si sono mossi dopo la trasmissione degli atti dell'inchiesta torinese sulle plusvalenze alla Juventus.

Sotto la lente, in particolare, era finita la scrittura privata fra i due club mai depositata in Lega. Juve e Bologna nel giugno 2019 si accordarono per il diritto di ‘recompra’ del calciatore ascolano da parte del club bianconero.

Rimangono però alcune ombre sull'affare tra le due società. Secondo la Procura di Bologna, infatti, c'è una "ipotizzabile rilevanza a livello di giustizia sportiva", con riferimento alla "mancata regolarizzazione dell'esaminato atto di 'recompra', se e in quanto effettivamente stipulato e non depositato presso la Lega". Per questo gli atti vengono trasmessi alla Procura federale della Figc "per valutazioni di competenza".

La cessione di Orsolini dalla Juve al Bologna, mette in chiaro la Procura, è "non controversa nè in discussione", perché l'atto è stato "ritualmente depositato in Lega" ed è presente il "conseguente appostamento a bilancio delle società". L'inchiesta si è concentrata invece sulla "natura, validità, efficacia e azionabilità del 'promemoria' datato 11 luglio 2019" con le firme, solo supposte perché "illeggibili e non immediatamente identificabili", di Cesare Gabasio per la Juventus e Claudio Fenucci per il Bologna. In quel documento la società rossoblù, già titolare delle prestazioni sportive di Orsolini, concede ai bianconeri "un diritto di opzione" per il ri-acquisto a titolo definitivo del giocatore da esercitare pagando 26 milioni di euro entro il luglio 2020 oppure 30 milioni entro il 2021, "da pagarsi in tre rate nel corso delle tre stagioni successive".

Con lo stesso atto il Bologna si impegna a concedere alla Juve, nel caso decida di non esercitare l'opzione, anche il "diritto irrevocabile di pareggiare eventuali offerte vincolanti" per l'acquisto di Orsolini durante il suo intero periodo di tesseramento coi rossoblù. "Come esattamente osservato dalla Guardia di Finanza- scrivono i procuratori di Bologna- ove discutessimo di un atto vincolante, valido, efficace e azionabile, potrebbe dubitarsi dell'ammortamento che il Bologna FC ha operato a far data dall'acquisto del calciatore, in ragione di quello che dovrebbe esattamente definirsi un diritto di 'recompra' attribuito alla Juventus". La cessione di un calciatore, con opzione per il riacquisto, ha infatti conseguenze economiche sui bilanci delle società "solo nel momento in cui l'opzione sia esercitata" a tutti gli effetti, spiegano gli inquirenti.