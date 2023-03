Bologna: la bolletta del gas non arriva, anziano disabile resta al freddo

Giorgio D’Errico, 82 anni e disabile al 100%, con la figlia

Valsamoggia (Bologna), 1 marzo 2023 – La bolletta non viene recapitata e senza tanti complimenti Hera chiude il rubinetto del gas. Ha passato poco più di un giorno al freddo, con la neve nel cortile, il riscaldamento bloccato e senza la possibilità di cucinare. Giorgio D’Errico, 82 anni, cento per cento di invalidità, un recente intervento al cuore ed una fragilità cronica che poteva essere fatale secondo la figlia Cristina che dopo decine di telefonate e rimpalli dei vari call center ieri pomeriggio è riuscita ad ottenere il ripristino della fornitura. "Il suo cuore pompa al 30% della sua capacità, ha un pacemaker, è in sedia a rotelle e vive con grande ansia ogni piccolo o grande imprevisto. Ed era agitatissimo lunedì pomeriggio quando mi ha telefonato dicendo che gli avevano staccato il gas, che era al freddo e senza possibilità di cucinare", racconta la figlia che si è attaccata al telefono, chiamato il pronto intervento Hera-gas dopo essersi assicurata di aver pagato le bollette ricevute. "C’era la prima bolletta del contratto che non era stata pagata perchè invece di essere stata inviata via email come richiesto risulterebbe inviata via posta, ma non consegnata perchè il postino non ha trovato...