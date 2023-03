Bologna, la festa di fine Ramadan: evento in piazza Lucio Dalla

Festa di fine Ramadan (repertorio)

Bologna, 29 marzo 2023 – La festa di fine Ramadan sbarca in città. Per il momento solenne dell’Iftar, il pasto che interrompe il digiuno diurno che avviene dopo l’Adhan, ovvero la chiamata alla preghiera del tramonto, con datteri e acqua, seguito da un pasto completo, è stato scelto un luogo simbolo della città: piazza Lucio Dalla.

In Bolognina, sotto la tettoia Nervi, l’appuntamento dell’Iftar street, giunto alla quinta edizione, è per sabato dalle 16 alle 21.30. Una nuova ’location’ rispetto a quella di via Torleone, che renderà l’evento più cittadino. Lo conferma il presidente dell’Ucoii e presidente della Comunità islamica bolognese, Yassine Lafram: "Negli anni è cresciuta la partecipazione all’Iftar street. Grazie al patrocinio del Comune, abbiamo trovato una piazza più accogliente, tra l’altro riparata dalla tettoia Nervi. Ci aspettiamo tanta gente, almeno duemila persone. Il Ramadan lo celebriamo nelle nostre case, in moschea, nelle preghiere serali. Il fatto di celebrarlo in piazza Lucio Dalla è un modo per condividerlo con la cittadinanza. Dopo il Covid, poi, durante il quale ci siamo dovuti fermare con le celebrazioni pubbliche, ha un significato ancora più importante".

Del resto, "il momento più solenne, il pasto che interrompe il digiuno, per noi significa gioia e felicità, che vogliamo che sia di tutti", conclude Lafram.

Nella giornata di sabato (tutti gli stand apriranno alle 16) sarà possibile farsi adornare le mani con l’hennè, farsi scrivere il proprio nome in arabo da due calligrafi e provare diverse degustazioni tipiche di cibo etnico del mese di Ramadan.

Non mancherà, poi, uno spazio d’intrattenimento per i bambini, con attività ludiche insieme ad alcune educatrici della Comunità, che faranno delle letture bilingue arabo-italiano (basterà iscriversi compilando il modulo del ‘Kids corner’ sui profili social della Comunità islamica Bologna - Cib).

Il momento clou sarà alle 19.42 in punto, quando il muezzin chiamerà alla preghiera del tramonto e si interromperà il digiuno tutti insieme con l’Iftar, la cena di Ramadan.

Saranno presenti all’evento (gratuito e aperto a tutti), tra gli altri, l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, Matteo Zuppi, il sindaco Matteo Lepore, la vicepresidente della Regione, Irene Priolo, e l’ex premier Romano Prodi.

ros. carb.