Bologna, la polizia locale dona regali a bambini di famiglie in difficoltà

Natale: Polizia consegna doni ai bambini (repertorio)

Bologna, 29 dicembre 2022 - Oltre 1500 euro raccolti per acquistare doni per le bambine e i bambini di famiglie in difficoltà economiche. È l'iniziativa di solidarietà lanciata per il secondo anno consecutivo dalla polizia locale che, durante il periodo natalizio, ha raccolto tra gli agenti i fondi necessari per regalare un sorriso a 48 bambini e bambine di 27 famiglie individuati grazie alla collaborazione con gli assistenti sociali in ogni Quartiere.

Ogni reparto territoriale della polizia locale è stato chiamato a fare le sua parte, organizzando l’accoglienza e la consegna dei pacchi regalo. Il progetto si inquadra nel modello di “Polizia di comunità”, che punta a rafforzare il ruolo dell’agente instaurando un rapporto di fiducia con i cittadini e le cittadine, mettendoli al centro della propria azione quotidiana.