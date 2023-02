Bologna ’la rock’ saluta Cristiano Merini Musicista e pugile, il ricordo dell’amico Masotti

C’era qulla Bologna ‘la rock’, ieri, a salutare Cristiano Merini, 59 anni, militante della scena musicale bolognese e pugile appassionato, mancato quattro giorni fa. Del resto, il nome che aveva scelto per i social era ’Rock Monzon’, per sottolineare le due strade battute. E sul santino, distribuito ieri alle circa 200 persone arrivate per l’ultimo saluto nel Cimitero di Borgo Panigale, la frase riportava: ‘ora anche gli angeli sapranno come tirare un gancio da bar’. Tra gli amici accorsi, musicisti dell’epopea anni Ottanta e Novanta, perché di band ne aveva cambiate parecchie. E poi Danilo Masotti: avevano condiviso palchi, dei club e dei festival, quando Masotti cantava nei New Hyronja e Merini suonava la batteria nei DNA2. "Ieri, per salutare Cristiano – racconta Masotti –c’era tanta gente, sembrava di stare a Scandellara, una rassegna rock dei bei tempi, frequentata dal giro rock bolognese". E prosegue: "Ho tanti ricordi di amicizia con Merini, delle nottate lunghissime". Ma c’era anche un po’ di cinema, perché Merini aveva fatto l’attore e contribuito come sceneggiatore all’avventura del film Cavedagne (in foto sotto, a sinistra) di Bernardo Bolognesi e del fratello Francesco Merini, prodotto da Mammut film di Mellara e Rossi. E c’era la moglie Maria Letizia, compagna di una vita, circondata da questa grande famiglia.

Benedetta Cucci