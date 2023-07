Bologna, ladri di appartamento ai giardini Margherita: sorpresi dai poliziotti con il bottino

Bologna, 14 luglio 2023 – Sono stati i vicini, sentendo dei rumori, a chiamare la polizia ieri sera intorno alle 23 in via Santa Chiara, nella zona dei giardini Margherita, permettendo così agli agenti delle volanti di arrestare in flagranza un topo di appartamento e di denunciare il complice.

Si tratta di due albanesi di 30 e 27 anni, entrambi con precedenti anche per furto in casa. Il primo è stato sorpreso dai poliziotti ancora all’interno dell’appartamento preso di mira, nel quale si era introdotto con il complice forzando la porta finestra del balcone.

L’uomo aveva con sé torce, passamontagna e arnesi da scasso ed è subito stato arrestato per furto aggravato. L’altro, che era salito al quarto piano del palazzo tentando di nascondersi, è stato rintracciato poco dopo dai poliziotti. Aveva con sé anche la refurtiva, circa 2000 euro di monili in oro. Ed è stato denunciato.

Nell’appartamento, come di prassi, è intervenuta anche la scientifica. L’arrestato questa mattina dovrà essere giudicato in direttissima, al termine della quale, se rimesso in libertà, scatterà per lui il rimpatrio immediato. Stesso destino già deciso per il complice.

Come spiega Fabio Pichierri, il dirigente delle volanti, le denunce presentate a polizia e carabinieri in tutto il bolognese, da giugno a oggi, per furti consumati e tentati e raggiri, sono già 110: 2,5 colpi in media al giorno. In città, le zone più colpite sono Murri, Saragozza, la Barca, la Bolognina e la Fiera; in provincia, San Lazzaro e Casalecchio.