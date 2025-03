Bologna-Lille, maxi rissa tra ultras. Indagati 12 rossoblù e 3 francesi. Ora gli interrogatori davanti al gip

Maxi rissa in via Zamboni tra ultras bolognesi e tifosi del Lille: la prossima settimana gli interrogatori in merito alla richiesta di applicazione di misure cautelari personali. Si va dall’obbligo di firma all’obbligo di dimora. Indagati per rissa (per alcuni aggravata da lesioni personali) dodici rossoblù e tre francesi. I fatti risalgono allo scorso 26 novembre, quando all’Irish pub all’improvviso si era scatenato il caos ed era esplosa la violenza: erano volati bidoni dell’immondizia, bottiglie di vetro e fumogeni. Tre i francesi feriti, due di loro piuttosto gravemente (portati in ospedale, avevano avuto 20 e 30 giorni di prognosi). In particolare, uno del gruppo ultras di Bologna è accusato di aver colpito al capo e al volto uno dei francesi con un oggetto pesante di metallo preso da un bidone dei rifiuti. Durante gli interrogatori davanti al gip Domenico Truppa il prossimo 20 marzo si discuterà della richiesta di applicazione delle misure restrittive avanzata dal pm: gli indagati bolognesi, di età compresa tra i 26 e i 67 anni, appartengono ai gruppi Settore Ostile, Mai Domi e Forever Ultras. La difesa – tra gli avvocati che assistono gli ultras ci sono Gabriele Bordoni, Federico Guernelli e Luca Portincasa – punterà in parte sulla dimostrazione di una ricostruzione diversa da quella emersa in prima battuta dopo la rissa. Dalla narrazione dei rossoblù, i primi a creare disturbo erano stati i francesi, che avrebbero aggredito dei ragazzini che indossavano la sciarpa del Bologna in zona universitaria, prendendoli a schiaffi. La reazione dei bolognesi non si era fatta attendere, erano andati al pub a chiedere chiarimenti, ma i francesi avrebbero risposto: "Facciamo quello che vogliamo". E la situazione in un attimo era degenerata.

Da quanto si era appreso subito dopo, un gruppo di tifosi rossoblù, circa un’ottantina, si sarebbe scontrato con alcuni tifosi della squadra transalpina Un agguato veloce, ma violento: gli ultras bolognesi avrebbero aggredito i rivali con cinghie e spranghe. Sui fatti di quella sera ha svolto indagini la Digos. E ora, l’invito ai quindici tifosi a presentarsi la settimana prossima davanti al gip per essere interrogati.

Un ruolo importante sul fronte della difesa, giovedì, lo giocheranno le immagini delle tante telecamere della zona. "Quei fatti sono calati in una vicenda esposta mediaticamente – il commento dell’avvocato Bordoni –, non trattandosi di una scaramuccia per una partita interna ma di una rissa nell’ambito della Champions. Un episodio che ha destato particolare allarme. La risposta non poteva non esserci. Quei fatti hanno però dei margini di ricostruzione un po’ diversa da quella narrata all’inizio ed è quello che andremo a dimostrare rispondendo alle domande del giudice".