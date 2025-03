Bologna-Lille. Misure cautelari per dieci ultras

È arrivata ieri la decisione del gip Domenico Truppa in merito alle richieste di misure cautelari per i dodici ultras del Bologna dopo gli scontri di fine novembre con i tifosi del Lille in via Zamboni. Dieci richieste sono state accolte e due rigettate. Per uno dei tifosi è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, mentre per gli altri nove è stato disposto l’obbligo di firma solo quando gioca il Bologna, amichevoli comprese: una volta se il Bologna è in trasferta e due volte in quella stessa giornata se invece gioca in casa. I dodici ultras erano indagati per rissa (in alcuni casi aggravata da lesioni personali). "Valuterò, dopo aver studiato l’ordinanza, se ci sono spazi proporre il Riesame", sottolinea l’avvocato Luca Portincasa, che assiste uno dei tifosi a cui è stata data la misura dell’obbligo di firma.

Gabriele Bordoni assiste alcuni degli ultras: "Credo sia da rivedere la posizione del mio assistito (quello a cui è stata applicata la misura più importante, l’obbligo di dimora, ndr) quale autore della lesione più grave, in quanto ha una situazione di salute che renderebbe oggettivamente impossibile quella condotta lesiva e violenta. Per tutti gli altri, anche se resto della mia idea che non ci fosse la volontà di aggredire i francesi ingaggiando una rissa, essendo stati invece i bolognesi sorpresi dalla condotta dei transalpini, aver posto l’obbligo di firma in coesistenza delle partite mi sembra la soluzione più ragionevole se si vogliono evitare altri incidenti. Una decisione saggia e intelligente". I fatti risalgono al 26 novembre, quando all’Irish pub di via Zamboni si era scatenato il caos ed erano volati bidoni dell’immondizia, bottiglie di vetro e fumogeni.

Chiara Gabrielli