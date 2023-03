Bologna, lite condominiale per il rumore: donna ferita da una pietra

Grizzana Morandi (Bologna), 31 marzo 2023 – Le liti tra la proprietaria di casa, una trentasettenne, e la sua inquilina, una donna di 60 anni, erano da qualche tempo all’ordine del giorno. Problemi banali, di convivenza tra vicini, visto che entrambe le donne vivevano nella stessa palazzina, una sopra l’altra.

Una situazione degenerata in particolare nell’ultimo periodo, con la sessantenne che era arrivata a non tollerare più le abitudini della sua padrona di casa, come guardare la tv a un volume un po’ più alto del normale. E dopo le liti, le urla da un piano all’altro, la sessantenne ha infine deciso di ‘entrare in azione’. Dopo aver chiamato la trentasettenne perché si affacciasse alla finestra, la donna ha raccolto una grossa pietra e l’ha lanciata contro la casa della ragazza, mandando in frantumi un vetro.

La padrona di casa era in quel momento poco distante dalla finestra e le schegge di vetro l’hanno colpita, ferendola, per fortuna in maniera non grave. Al pronto soccorso dove si era poi recata, la ragazza era stata medicata e dimessa con una prognosi di un paio di giorni. A quel punto, però, non sentendosi più al sicuro, capito che non era più possibile tentare un dialogo civile con la sua inquilina, la trentasettenne si è rivolta ai carabinieri della compagnia di Vergato, denunciando l’accaduto e raccontando mesi di convivenza complessa con l’inquilina, che da diversi anni abitava nel suo appartamento in affitto.

I militari dell’Arma hanno quindi avviato tutti gli accertamenti necessari a fare chiarezza sul caso, arrivando alla fine a denunciare la sessantenne, che adesso risponde di lesioni personali e danneggiamento.