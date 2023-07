Bologna, ludopatico si indebita per 415mila euro: verrà risarcito dai gestori della sala slot

Bologna, 14 luglio 2023 – I gestori della sala slot condannati a due anni per circonvenzione di incapace, mentre la vittima, una persona affetta da ludopatia, verrà risarcita con l'intera somma spesa al gioco.

E’ quanto ha deciso oggi il Tribunale di Bologna sul primo caso nel suo genere in Emilia Romagna che ha visto come imputati il presidente, il vicepresidente e due consiglieri di una società modenese che gestisce una sala da gioco.

Il processo si è concluso con la condanna dei gestori a due anni, con pena sospesa, per circonvenzione di incapace in concorso tra loro. Il malato di gioco era stato spinto a indebitarsi fino a 415mila euro, versati tramite 69 assegni.

Adesso, all'uomo è stato riconosciuto il risarcimento dell'intera somma, una provvisionale di 465mila euro, che avrebbe perso all'interno della sala da gioco.

Dopo una richiesta di rinvio a giudizio del pm Gabriella Tavano datata gennaio 2021 a carico delle quattro persone, oggi è arrivata la sentenza.

"Non puoi non rispondere del tuo debito, devi assolutamente ridarci i soldi, se sei malato non puoi scaricare su di noi... perché in un modo o nell'altro arrivo in fondo", sono alcune delle frasi dei gestori, ricostruite dai carabinieri, indirizzate alla vittima.

A un certo punto, nel corso del confronto, il diretto interessato ha tentato la fuga ma è stato bloccato dai gestori, a loro volta in auto, che hanno cercato di farsi consegnare 13.000 euro. L'uomo, però, è riuscito a chiamare i carabinieri e il suo avvocato.