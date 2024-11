Pomeriggio di tensione a Bologna: centro blindato per le manifestazioni. La diretta

14:12

Gli anarchici in Bolognina: cosa sta succedendo

Mentre i patrioti sfilano per via Milazzo, un gruppo di anarchici attraversa via Donato Creti, in zona Bolognina, vigilata dall’alto anche da un elicottero della polizia. Sono un centinaio, con megafono e bandiere a bloccare il traffico. In chiusura del serpentone, lo striscione “Contro guerra e repressione. La liberazione si pratica”.