Bologna Marathon Autobus deviati, tangenziale e strade chiuse

Al via domani la tradizionale Bologna Marathon che prevede quattro percorsi tarati su diverse distanze: 42,195 chilometri per la maratona, 30 chilometri per la ’30 chilometri dei Portici’, 21, 097 chilometri per la XIX edizione della Unipol Move Run Tune Up, storica mezza maratona di Bologna, oltre a 5 chilometri per la corsa non competitiva Tecnocasa Bologna City Run e la staffetta di beneficenza Charity. Le medaglie ufficiali della maratona sono dedicate a Lucio Dalla e l’evento celebra il suo ottantesimo compleanno. Legati allo svolgimento della manifestazione specifici provvedimenti di traffico che riguardano la fascia oraria 8-15,30.

Il percorso, con partenza da via Indipendenza alle 8.30 per la gara sui 21 chilometri (a seguire tutte le altre), prevede l’arrivo in Piazza Maggiore dopo aver attraversato la zona est della città e il centro storico.

Sono decine le strade della città che saranno chiuse al traffico per permettere il transito dei runner e saranno bloccate in determinate fasce orarie, ma vi saranno zone in cui non si potrà nemmeno parcheggiare: l’ordinanza comunale prevede la rimozione del mezzo. Queste zone sono: domani dalle 00.30 alle 16 via Ruggi, dal civico 7c al civico 7l lato civici dispari; via della Cooperazione, dal civico 23 all’incrocio con via dell’Arcoveggio; dalle 12 di oggi alle 9 del 6 marzo via Venezian su tutta la sede stradale ambo i lati; sempre domani dalle 00.30 alle 17.30 in piazza Otto Agosto vige il divieto di sosta su tutta l’area eccetto che per i veicoli a servizio della manifestazione (capigruppo, personale di servizio).

Altra rivoluzione sarà quella che interessa le linee di autobus. Saranno oltre 40, infatti le linee di bus soggette a modifiche di percorso dalle 8 alle 15.30 per effetto dei divieti di transito previsti in molte strade cittadine e riguardano le linee 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 51, 52, 60, 68, 81, 86, 87, 88, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 356, 671, 677, 826, 916, 918 e T1. Tali modifiche sono consultabili anche sul sito di Tper alla pagina www.tper.itmarathon2023. Nella stessa pagina del sito dedicata alle modifiche alle linee Tper, sono riportate anche le mappe delle fermate più a servizio del centro storico che saranno attive in concomitanza con la manifestazione: si tratta di quelle posizionate in zona stazione (piazzale Medaglie d’Oro, viale Pietramellara, piazza XX Settembre) e nel primo tratto delle vie Marconi e Lame.

Alcune variazioni anche sulla tangenziale bolognese che vedrà la chiusura, dalle 9 alle 13 (e comunque fino al termine della competizione) degli svincoli 9 e 11bis. Per quanto riguarda lo svincolo 9 ’San Donato’, il blocco è sia in entrata che in uscita. In alternativa può essere utilizzato lo svincolo 8bis ’Viale Europa’ o lo svincolo 10 ’Roveri’. Relativamente allo svincolo 11bis ’Castenaso Ravenna, anche qui la chiusura è prevista in uscita per chi proviene da San Lazzaro di SavenaA14 Bologna-Taranto. L’alternativa è costituita dallo svincolo 11 ’San Vitale’ o allo svincolo 12 ’SS65 della Futa’.

Monica Raschi