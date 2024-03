Bologna Marathon, il vademecum. Domani la città andrà di corsa

Tutto pronto per la Bologna Marathon, che si tiene domani e prevede quattro percorsi tarati su diverse distanze: 42,195 chilometri per la maratona, 30 chilometri per la ’30 chilometri dei Portici’, 21,097 chilometri per la XX edizione della Unipol Move Run Tune Up, storica mezza maratona di Bologna, oltre a 5 km per la corsa non competitiva Tecnocasa Bologna City Run, all’interno della quale è contenuta la Run5000, la grande squadra del Terzo Settore.

Il percorso, con partenza da via Indipendenza alle 8.45 per la gara sui 21 chilometri, alle 9.15 per la Maratona e 30 chilometri dei Portici, 10.15 per la 5 chilometri, prevede l’arrivo in Piazza Maggiore dopo aver attraversato la zona est della città e il centro storico.

Molti i divieti per il traffico, che riguarderanno la fascia oraria 7,30-15,30 (esclusi i veicoli di pronto intervento e quelli accedenti alle proprietà private). Ecco le strade interessate dai provvedimenti.

Dalle 8 alle 11,30 via Rizzoli, via Indipendenza, via Irnerio, piazza di Porta San Donato, via Zamboni, piazza G. Verdi, via Benedetto XIV, via San Vitale, via Caldarese, strada Maggi ore, via Fondazza, via Santo Stefano, via Farini, via Castiglione, via Clavature, via Drapperie, via Calzolerie.

Dalle 8 alle 11 via de’ Carbonesi, via Barberia, piazza Malpighi, via Sant’Isaia, via Frassinago, piazza di Porta Saragozza, via Saragozza, via Urbana, via D’Azeglio, via Marsili, via Garibaldi, piazza dei Tribunali, viale XII Giugno, piazza di Porta Castiglione, via Castiglione, via Orfeo, via Borgolocchi, via Santo Stefano, via Dante, viale Carducci.

Dalle 8,30 alle 11,20 piazza Trento e Trieste, via Leandro Alberti, via Laura Bassi Veratti, via Mezzofanti, via Silvagni, via Ruggi, via degli Orti, via Dagnini, via Zamenhoff, via Gigli, via Paganini, via Romagnoli, via Malvolta, via Parisio, via Torino, via Cavazzoni.

Dalle 8,30 alle 12,10 via della Battaglia, via Pier Luigi da Palestrina, via Longo, via Firenze, rotonda Brigata Paracadutisti Folgore, via Arno, via Emilia Levante, via due Madonne.

Dalle 9 alle 13 via Martelli, via Bassa dei Sassi, via del Fresatore, rotonda Mingazzi, via del Fonditore, via dell’Industria, rotonda Modonesi, via Larga, via del Pilastro, via San Donato, rotonda Biavati, via dell’Artigiano, piazza A. Mickiewicz, via Galeotti, via San Donato, viale della Repubblica, via Gnudi, via Dossetti, via Parri, via della Liberazione.

Dalle 7,45 alle 13,45 via Ferrarese, rotonda Monti, via da Formigine, via Guarducci, via Rimini, via Corazza, via della Croce Coperta, via del Tuscolano, rotonda Don Giuseppe Nozzi, via Peglion, via Shakespeare. Dalle 8 alle 14,30 via Bentini, via di Galliera, via del Trebbo, via C. Colombo, via dei Terraioli, via dei Lapidari, via della Cooperazione, via dell’Arcoveggio, via Fioravanti, via Barbieri, rotonda Gozzadini, via Gobetti. rotonda Aldo Rossi, via Insolera.

Dalle 7,30 alle 15,30 via Indipendenza, via dei Mille, piazza dei Martiri, via Amendola, via Boldrini, viale Pietramellara, via Bovi Campeggi, rotonda Ayrton Senna, sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Bottoni, via Insolera, via Fioravanti, via Albani, via Dall’Arca, via di Vincenzo, via Matteotti, via Algardi, via Ferrarese.

Dalle 8,30 alle 15,30 via Marconi, via del Porto, via San Carlo, via Riva di Reno, via Nazario Sauro, via Ugo Bassi, via Battisti, via Barberia, via de’ Carbonesi, via D’Azeglio, via Farini, piazza Galvani, via dell’Archiginnasio, Piazza Maggiore. L ’ordinanza di mobilità dispone anche alcuni divieti di sosta con rimozione forzata. Le linee bus urbane ed extraurbane subiranno alcune modifiche di percorso e di fermata. Tutte le deviazioni delle linee (ben 40 quelle interessate) sono pubblicate sul sito Tper www.tper.it/marathon2024