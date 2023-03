Bologna Marathon Oltre 6.500 di corsa E David Colgan corona il suo sogno

di Alessandro Gallo

Il nome, David e il cognome, Colgan, di origine irlandese, potrebbe portarci fuori strada. Il fatto è che David Colgan, 41 anni, ’global key account manager’ del gruppo Coesia con la passione per le lunghe distanze, bolognesissimo, è il nuovo re della maratona delle Due Torri. Nonostante il caldo – quasi settimila persone al via delle varie prove –, David chiude in 2.28.23 e corona un sogno: vincere appunto la maratona della sua città. Ci aveva provato un anno e mezzo fa, piazzandosi al secondo posto. Questa volta non ha sbagliato nulla, sotto gli occhi della fidanzata Debora e di un’orgogliosissima mamma Paola e di papà Steve.

Dopo aver trionfato nella 6 ore di Grosseto, David si era appuntato la data del 5 marzo. "Ma non dite che voglio vincere – aveva confidato agli amici –, magari porta male". E alla vigilia era andato oltre con i suoi messaggini. "Voglio solo divertirmi".

E al traguardo, dopo l’applauso del sindaco Matteo Lepore, lo può dire: "Sì, mi sono proprio divertito. All’inizio è stata dura, eravamo tutti in gruppo. Poi, dopo il trentesimo chilometro, ho preso il vantaggio che mi ha portato al traguardo".

E che potrebbe portare fortuna anche all’Opera Padre Marella. David, che gareggia con i colori dell’Atletica Castenaso, ha accettato l’idea di fare da testimonial per un progetto a favore dell’Opera Padre Marella. Un’operazione di crowdfunding per l’acquisto di un pullmino usato da devolvere a Casa Foresti.

David, che oggi volerà ad Amsterdam per lavoro, in valigia mette sempre un paio di scarpe per correre. Quando ha due minuti liberi, si allena. E adesso nel mirino mette sia la 50 chilometri di Castel Bolognese (25 aprile), sia la 100 chilometri del Passatore (27 maggio), lasciando da parte, almeno per un po’, la passione per il triathlon.

Tanta Bologna – tra i vincitori o i piazzati –: in campo femminile si impone Sara Nanni della Francesco Francia.

Successo anche nella 30 chilometri dei Portici per Benedetta Coliva, 21 anni, della Gs Lammari davanti a Federica Cicognani (Sacmi Imola), Federica Moroni (Gs Gabbi).

Nella Unipol Move Run Tune Up, al quale ha preso parte anche l’assessora allo sport Roberta Li Calzi, secondo posto per Fulvio Favaron, mentre in campo femminile successo per Valentina Landuzzi (Pontelungo).

"Una bella festa per tutta la cittù – commenta il sindaco Matteo Lepore che, con il gruppo del Comune, ha preso parte alla Run 5000 –. Siamo davvero contenti di aver accolto così tante persone provenienti da molti pasei del mondo. E’ stata una maratona della solidarietà, che abbiamo dedicato a Lucio Dalla. Una grande giornata per tutti i bolognesi".

Soddisfatta anche Teresa Lopilato, presidente del Bologna Marathon. "Un’emozione enorme e tante settimane di grande lavoro per tutto il nostro gruppo. Voglio ringraziare tutti per il gioco di squadra".