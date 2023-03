Bologna Marathon, alla fine anche il traffico (s)corre. Più informazione e controlli serrati

Bologna, 6 marzo 2023 – I disagi al traffico causati dalla Bologna Marathon non sono mancati, anche se per fortuna ben lontani dalla totale paralisi conseguita alla prima edizione della manifestazione sportiva, a ottobre di due anni fa.

Ieri, infatti, i bolognesi se la sono in qualche modo cavata: in parte probabilmente perché la miglior comunicazione su orari e tragitti ha permesso di organizzarsi a chi doveva farlo, in parte perché le riaperture sono state tempestive.

I peggiori imbuti si sono registrati a nord del centro storico: chi ieri mattina proveniva dai comuni della Bassa, dopo la Corticella si è trovato a dovere compiere itinerari tortuosi prima di riuscire ad avvicinarsi alle mura. La manifestazione è partita attorno alle 8,30 (ma le strade eranobloccate dalle 8) e alle 15 già il traffico scorreva sereno e senza intoppi; i viali non sono quasi mai rimasti bloccati e i varchi vegliati dalle forze dell’ordine – polizia, carabinieri, vigili urbani – sono stati gestiti in maniera pratica e precisa.

In centro storico il passaggio dei tanti podisti è stato incoraggiato a suon di slogan e grida di sostegno in stile "dai dai, è quasi fatta!". Chi doveva muoversi a piedi con un po’ di pazienza e strategia è riuscito ad attraversare il centro, mentre alle 11,30 ad esempio piazza Malpighi aveva già riaperto al passaggio di auto e bus.

Il vero problema è stato per quelli che hanno dovuto muoversi con mezzi propri per lavoro (e non sono pochi quelli che anche di domenica devono farlo) o per necessità di famiglia. La tangenziale ha fatto i conti con la chiusura degli svincoli 9 e 11bis e chi doveva arrivare in zona Roveri, ha dovuto inventarsi percorsi un po’ creativi, con i vigili che bloccavano anche via Mattei e il traffico per chi proveniva da Castenaso. Tragitti insomma spesso più lunghi del previsto. Controlli assolutamente rigorosi, che da un lato hanno evitato caos e problemi agli atleti, dall’altro hanno permesso di dare il via libera al traffico appena possibile.

A conti fatti questa domenica di corsa è filata via senza grossi problemi, considerando che la seconda edizione della Bologna Marathon ha mosso oltre 6.500 iscritti ai quali vanno aggiunti gli amici e le famiglie.

red. cro.