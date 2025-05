BOLOGNA Marzabotto pro Gaza. L’ira della comunità ebraica

Non è ancora certo che l’evento nazionale pro Gaza si farà a Monte Sole per motivi di capienza. Ma la sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi, spera almeno di far partire la manifestazione dal luogo simbolo dove 770 civili vennero uccisi per mano dei nazisti. E lunedì, proprio a Marzabotto, ci sarà la prima riunione organizzativa.

A criticare l’iniziativa è Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica di Bologna che teme che "una manifestazione per Gaza rischi di trasformarsi in una manifestazione pro-Hamas, ovvero un movimento politico illiberale e totalitario che giustifica e ricorre alla violenza indiscriminata contro i civili, come fecero i nazisti a Marzabotto". Premessa la solidarietà per le vittime civili non coinvolte direttamente nel conflitto, è "inaccettabile" l’uso del termine genocidio, continua De Paz. Che, di fatto, risponde anche a Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii, che ha già fatto sapere che sarà presente alla manifestazione perché ciò che vediamo non è più solo una guerra, ma l’esecuzione sistematica di un genocidio". Per De Paz, invece, "la guerra potrebbe finire subito se Hamas deponesse le armi e riconsegnasse gli ostaggi. L’ostacolo alla pace non è Israele che dalla Striscia di Gaza si è completamente ritirato nel 2005, ma Hamas che vuole l’eliminazione di ogni ebreo dalla terra di Israele".

ros. carb.