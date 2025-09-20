Bologna, maxi ingorgo dopo la partita: code infinite e traffico in tilt

Bologna, 20 settembre 2025 – Poco prima delle 15 il termometro all’ombra della Torre di Maratona continua a segnare 30 gradi. L’arbitro ha appena assegnato il rigore decisivo, dopo il tocco di mano di un giocatore del Genoa e l’intervento della Var: dentro e fuori lo stadio cala il silenzio. Poi il gol di Riccardo Orsolini, l’esplosione e il boato. La fine della partita, i tre punti, la gioia che solo una vittoria del Bologna all’ultimo minuto, in casa, può regalare.

In una manciata di secondi dal Gate 9 del Dall’Ara comincia a uscire una transumanza di tifosi in cerca del proprio scooter, perso in quel ginepraio di motorini che ogni sabato o domenica (e nelle calde notti europee) sommerge piazzetta della Pace. Nessuno ieri ha abbandonato la nave prima del triplice fischio del direttore di gara, nonostante la paura di rimanere imbottigliato nel più tipico degli ingorghi bolognesi: quello dopo la partita di calcio. Ogni tanto qualche ‘blasfemo’ decide di recarsi all’uscita prima della fine, va detto. Non ieri, però, vista la fibrillazione che fino al 100’ ha tenuto i fan rossoblù incollati ai seggiolini. Così, nell’arco di un paio di minuti, migliaia di persone si sono riversate in strada nel tentativo da poema omerico di tornare a casa. Impresa difficile.

Chi sulle due ruote, chi a piedi, chi in auto ovviamente: si muove la città. Da via Andrea Costa a via Irma Bandiera, da via dello Sport alla Porrettana, fino a portici e viuzze: una marea umana. È il dazio che pagano i bolognesi dall’avere uno stadio così attiguo al centro e alla zona più residenziale di Bologna. E se prima del match c’è tutto il tempo per organizzarsi al meglio e raggiungere il Dall’Ara con grande calma, magari a scaglioni, addirittura fermandosi a prendere un caffè o una birra al bar con un amico, è dopo la gara che il traffico finisce puntualmente in tilt e muoversi diventa un’odissea.

Via Irma Bandiera paralizzata dal traffico: i tifosi hanno ripreso le auto dopo la fine della partita del Bologna

“C’è sempre chi non ha rispetto”, commenta una signora intenta a spingere un passeggino, mentre osserva il marciapiede bloccato da una Mobike. Già, le Mobike: un mosaico di biciclette arancioni a noleggio costella tutta l’area tra il Bar Billi e la gelateria del Meloncello.

Alcune sono rovinate a terra. “In più oggi fa davvero caldo: ma non era meglio giocare a un orario diverso rispetto alle 15 di un sabato di fine estate?”, aggiunge un altro tifoso, completamente sudato, lasciandosi il Dall’Ara alle spalle. I tifosi a piedi, va detto, sono i più fortunati: chi ha la possibilità di allontanarsi con le proprie gambe evita di perdere qualcosa come un’ora o forse due per andarsene.

Poi ci sono loro, i più sfortunati: gli automobilisti. O comunque tutti coloro che abitano sì in città, sì vicino al centro, ma non così tanto da potersi permettere di non prendere la macchina.

Eccola, allora, la Grande fuga. Solo che qui non ci sono Steve McQueen o i soldati alleati, ma padri, madri, figli, nonni e ‘balotte’ di amici. Le bocche sorridono e i clacson strombazzano, perché il Bologna ha vinto, ma non è difficile immaginare la stessa scena con musi lunghi e borbottii in caso di sconfitta.

È la cronaca di un sabato pomeriggio nel cuore del quartiere Porto-Saragozza. I bus stracolmi piano piano cominciano a partire; le auto incolonnate in fila indiana in via Andrea Costa procedono a stenti; in via Irma Bandiera c’è anche chi non riesce ad attraversare sulle strisce pedonali vista l’impasse.

Tutti fermi in coda dopo la partita: il deflusso dallo stadio è problematico

Ma il Dall’Ara è solo il centro di gravità (semi)permanente, perché il traffico si espande a macchia d’olio verso viali, radiali e stradoni. In viale Togliatti la situazione non è diversa e ai tifosi rossoblù che tornano a casa sull’Appennino o verso la Bassa non va meglio. Ci sono anche i cantieri, dirà subito qualcuno. E in effetti i lavori del tram e le tante deviazioni, chiusure, strade alternative non contribuiscono a fluidificare la situazione. Anzi.

Dentro lo stadio, intanto, non è rimasto più praticamente nessuno. Si sono già fermate la voce di Cesare Cremonini e le note di Poetica che, come ogni volta, ha accompagnato l’urlo finale di un popolo in festa. Bologna vince e sogna. Ma i tifosi sognano anche uno stadio nuovo o tirato a lucido, di livello, e perché no pronto per essere candidato agli Europei del 2032. Magari anche più lontano dalla frenetica routine del centro e dalle code infinite post partita.