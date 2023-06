Meteo Bologna, caldo da bollino giallo poi i temporali: ecco quando

Bologna, 26 giugno 2023 – Temperature in risalita nei prossimi giorni, con punte anche di 35 gradi a Bologna, poi di nuovo temporali. Il caldo, portato dall’anticiclone africano la scorsa settimana, è stato solo un assaggio d’estate, il maltempo infatti caratterizzerà anche questi ultimi giorni giugno.

Dopo le alluvioni di maggio, che hanno creato ingenti danni su gran parte del territorio emiliano romagnolo alle infrastrutture e alla rete stradale, da oggi tornano i treni regionali sulla linea Bologna-Ravenna via Lugo.

Previsioni meteo

Da oggi, lunedì 26 giugno, fino a domani l'alta pressione portata dall’anticiclone delle Azzorre garantirà temperature, sia minime che massime, in rialzo poi il caldo rallenterà la morsa.

Le previsioni per domani, martedì 27 giugno, prevedono su Bologna cielo sereno o poco nuvoloso con temperature superiori alla media stagionale: il picco arriverà a toccare anche i 35 gradi. Termometro bollente a Bologna che è stata inserita tra le città da bollino giallo nel bollettino diffuso dal ministero della Salute che monitora le ondate di calore.

Ma già nella serata di domani sui rilievi potranno verificarsi temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità.

Il caldo sarà dunque solo passeggero. La pioggia prevista per la giornata di mercoledì 28 giugno su tutto il Bolognese porterà le temperature sotto la media stagionale, con massime di 27 gradi in pianura e di 23 sui rilievi. I temporali, più intensi la mattina e in esaurimento nel pomeriggio, non lasceranno l’Emilia Romagna fino ai primi giorni di luglio, come evidenziato dalle tendenze elaborate dagli esperti di Arpae.