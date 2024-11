"Bologna mi ha cambiato la vita. Qui ho imparato la serenità"

Il superamento delle difficoltà adolescenziali, il mistero e i temi di amicizia, nostalgia delle origini e legami familiari complessi sono al centro di Comet Club (BAO Publishing) di Yi Yang, giovane autrice di origini cinesi che ha trovato a Bologna la sua seconda casa. Questo terzo lavoro, dopo il successo di ’Easy Breezy’ (Premio Romics come Miglior Libro per Bambini e Ragazzi) e ’Deep Vacation’, mantiene le atmosfere misteriose dei precedenti e, alle vicende dei due amici Li Yu e Yang Kuaikuai, intreccia quelle del Comet Club, un gruppo scolastico che indaga sugli Ufo. L’alone di mistero si fa ancora più intricato e inquietante quando i protagonisti incappano in una buca nel terreno e in alcune macchie di sangue. Yi Yang ne parla oggi alle 18 alla Feltrinelli di Piazza Ravegnana.

Yang, cosa differenzia il nuovo graphic novel dai suoi lavori precedenti?

"Comet Club è autobiografico, la mia storia più intima. Ci sono temi familiari molto personali, penso di aver scritto questa storia per far pace con me stessa. Inoltre, ho voluto raccontare le origini dei protagonisti, un aspetto che non era emerso nei lavori precedenti".

L’ambientazione in una cittadina di montagna che si sta spopolando ha un collegamento con la sua città natale?

"Sì, tutta la semi-serie è ispirata a BenXi, la mia città d’origine al confine con la Corea del Nord, una zona ex industriale sfruttata per carbone e acciaio. Qui molti ragazzi sono cresciuti senza un forte supporto familiare, con genitori impegnati o con problemi di alcolismo o depressione. I protagonisti di Comet Club sono come loro. Ho cercato di esprimere la complessità di quel posto, difficile da amare, ma che resta dentro di me". Naoki Urasawa è il suo artista preferito. Ci sono altri artisti che la influenzano?

"Sembra assurdo ma, nonostante sia un genere diverso dal mio, Kafka mi ispira moltissimo. Nei miei lavori cerco di riportare quell’atmosfera malinconica, grigia, nebbiosa e umida, simile agli inverni bolognesi".

È arrivata qui nel 2014 per studiare all’Accademia di Belle Arti. In questi dieci anni, in che modo la città l’ha cambiata?

"Vivere a Bologna mi ha profondamente influenzata; ormai mi sento emiliana. In Cina c’è una forte tradizione di risparmio e di preoccupazione per il domani, mentre qui ho imparato a prendere tutto con più serenità e a vivere alla giornata. Bologna mi ha aperto la mente e mi ha aiutata a scoprire chi sono veramente".

Le sue opere sono molto cinematiche e si presterebbero bene all’animazione. È una possibilità futura?

"Vedere animate le mie graphic novel è il mio più grande sogno. Spero che un giorno un regista vorrà trasformarle in animazione".

Sara Ausilio