Bologna, minaccia due bariste in via Mazzini. ‘Daspo’ di un anno dal locale

Bologna, 7 luglio 2023 – Ha minacciato ripetutamente la titolare e la dipendente di un bar di via Mazzini, lanciando verso di loro una tazzina. Per questo motivo, un è stato denunciato per minacce gravi e aggravate.

A finire nei guai un italiano residente a Bologna, già noto alle forze dell’ordine, che si è reso protagonista dell’episodio in questione lo scorso 2 luglio. All’uomo è stato anche notificato il divieto di accesso al locale oggetto dei fatti per un anno.

Tra i provvedimenti che il Questore può adottare per ragioni di sicurezza pubblica uno dei più efficaci è infatti quello che si basa sull’articolo 13 bis del decreto legge 14/2017, che prevede tra l’altro il divieto di accesso ad esercizi pubblici, locali di pubblico intrattenimento ovvero di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi qualora siano stati commessi gravi disordini all’interno o nelle immediate vicinanze. Nel 2022 sono stati emessi 42 provvedimenti di questo tipo dalla divisione anticrimine della Questura di Bologna.