Marche, toto-giunta

Alessandro Caporaletti
Marche, toto-giunta
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Corteo e scontri GazaGuerriglia stazioneGiro dell'EmiliaIncendio ReggioSan Petronio BolognaSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaBOLOGNA Moda e stalking. Franchi, battaglia sui cellulari
4 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. BOLOGNA Moda e stalking. Franchi, battaglia sui cellulari

BOLOGNA Moda e stalking. Franchi, battaglia sui cellulari

La difesa della stilista chiede il sequestro dello smartphone della donna che la accusa

La stilista Elisabetta Franchi è accusata di stalking da una ex consulente. A Franchi è contestato in particolare un post su Instagram dove, pur non facendo il nome della cosulente, l’accusava di aver tradito la sua amicizia

La stilista Elisabetta Franchi è accusata di stalking da una ex consulente. A Franchi è contestato in particolare un post su Instagram dove, pur non facendo il nome della cosulente, l’accusava di aver tradito la sua amicizia

L’udienza preliminare per la stilista Elisabetta Franchi, accusata di stalking a Bologna ai danni di una sua ex consulente, è stata rinviata al 22 ottobre per decidere su una eccezione presentata ieri dalla difesa dell’imputata. Gli avvocati Paolo Creta e Gianmaria Palmintieri hanno presentato al gup Andrea Romito una questione su una richiesta fatta alla Procura dopo la conclusione delle indagini preliminari, relativa alla necessità, a loro avviso, di sequestrare e analizzare il telefono della persona offesa.

"È una richiesta inaccettabile - ha commentato al termine dell’udienza l’avvocato di parte civile Antonio Petroncini - ben più grave di altre forme di vittimizzazione secondaria, tenendo conto anche del fatto che non è stato sequestrato il cellulare dell’imputata".

Franchi è accusata di una serie di comportamenti per screditare pubblicamente e privatamente l’altra donna, con cui in passato era in rapporti di amicizia. È contestato, tra l’altro, un post su Instagram che provocò numerosissimi commenti diffamatori. Il messaggio venne pubblicato sul profilo della stilista, account seguito da centinaia di migliaia di persone: "Hai mai vissuto l’incubo - diceva - di scoprire che la tua migliore amica, quella persona di cui ti fidavi ciecamente, non solo ti ha tradita, ma lo ha fatto nel modo più ignobile possibile?". Amica presto individuata dai follower, che la indicarono con il soprannome.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata