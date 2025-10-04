BOLOGNA Moda e stalking. Franchi, battaglia sui cellulari

L’udienza preliminare per la stilista Elisabetta Franchi, accusata di stalking a Bologna ai danni di una sua ex consulente, è stata rinviata al 22 ottobre per decidere su una eccezione presentata ieri dalla difesa dell’imputata. Gli avvocati Paolo Creta e Gianmaria Palmintieri hanno presentato al gup Andrea Romito una questione su una richiesta fatta alla Procura dopo la conclusione delle indagini preliminari, relativa alla necessità, a loro avviso, di sequestrare e analizzare il telefono della persona offesa.

"È una richiesta inaccettabile - ha commentato al termine dell’udienza l’avvocato di parte civile Antonio Petroncini - ben più grave di altre forme di vittimizzazione secondaria, tenendo conto anche del fatto che non è stato sequestrato il cellulare dell’imputata".

Franchi è accusata di una serie di comportamenti per screditare pubblicamente e privatamente l’altra donna, con cui in passato era in rapporti di amicizia. È contestato, tra l’altro, un post su Instagram che provocò numerosissimi commenti diffamatori. Il messaggio venne pubblicato sul profilo della stilista, account seguito da centinaia di migliaia di persone: "Hai mai vissuto l’incubo - diceva - di scoprire che la tua migliore amica, quella persona di cui ti fidavi ciecamente, non solo ti ha tradita, ma lo ha fatto nel modo più ignobile possibile?". Amica presto individuata dai follower, che la indicarono con il soprannome.