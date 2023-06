Bologna Modernissima", la mostra di Flavio Favelli a Galleria Cavour 1959"

Galleria Cavour 1959 presenta fino al 28 luglio ’Bologna Modernissima’ di Flavio Favelli, rassegna che racconta il rapporto di un artista con la città attraverso i suoi segni e le sue storie in un percorso originale per riscoprirne l’identità. Tutti i giovedì, venerdì, sabati di luglio la mostra sarà aperta e visitabile dalle 17 alle 19. Il pubblico potrà ricevere informazioni sulle opere e sull’artista e sarà accompagnato nella visita (gratuita). Flavio Favelli espone in Galleria Cavour 1959 una selezione di opere scelte appositamente per un luogo speciale che i bolognesi hanno sempre considerato come il proprio salotto.