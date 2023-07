Bologna, dal Viminale 1,5 milioni per Montagnola e Guasto: obiettivo riqualificazione e sicurezza

Bologna, 5 luglio 2023 – Pioggia di fondi dal ministero dell’Interno per il restyling di due importanti parchi del centro di Bologna e per finanziare l’attività dei vigili urbani. Un milione e mezzo di euro, è il totale delle risorse destinate ai progetti di rigenerazione urbana della Montagnola e del Giardino del Guasto e per gli interventi in materia di sicurezza.

Ad annunciarlo è stata la Capo di Gabinetto del Comune di Bologna, Matilde Madrid, nel corso di un incontro in Comune. “In particolare, abbiamo avviato al Viminale richieste per sbloccare le risorse- ha spiegato Madrid- e destinarle a due aree che hanno bisogno di manutenzione e interventi” legati alla sicurezza, come “il parco della Montagnola e il Giardino del Guasto, per un milione di euro”.

Matilde Madrid, Capo di Gabinetto con delega al Progetto sicurezza integrata

Una volta approvata la delibera con una variazione di bilancio potranno partire i lavori da parte del Comune. Nel dettaglio, al parco della Montagnola verranno destinati 400 mila euro a cui si aggiungeranno altri 2 milioni di euro del fondo europeo Pon Metro, una volta completato l'iter. Gli interventi si occuperanno principalmente della cura del verde, dell'aumento degli spazi giochi per bambini e della dotazione di attrezzature sportive a libera fruizione.

"Queste somme- ha aggiunto Madrid- ci consentiranno di dare risposte al senso di invivibilità che alcuni cittadini ci stanno segnalando. Le soluzioni, infatti, ci sono e sono state proposte nel corso di un percorso di partecipazione avviato mesi fa con i cittadini”.

Significativi anche gli interventi previsti per il Giardino del Guasto, nel bel mezzo della zona universitaria a pochi metri da piazza Verdi e dallo spaccio. Grazie a 270 mila euro oltre alla manutenzione del verde, verrà migliorata l'area ludica per i bambini e l'acqua. Anche la cancellata verrà restaurata per fare in modo che il giardino ritrovi la sua bellezza antica.

Altri 300 mila euro, inoltre, copriranno le spese per la demolizione, avvenuta nel 2022, di un capannone molto degradato che si trova in area Lazzaretto, vicino al centro di accoglienza, che era "oggetto di occupazioni abusive e degrado”. Ulteriori 500 mila euro, infine, sono destinati alla polizia locale “per il potenziamento della formazione, l'acquisto di nuova strumentazione, tra cui un ufficio mobile che arricchirà il parco auto- ha detto Madrid- renderemo più accogliente le aree del comando di via Ferrari, destinato ad accogliere donne e bambini che denunciano violenze e reati ai loro danni”.

Una notizia che è stata accolta con grande soddisfazione anche dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia: “I progetti finanziati, vincolati, sono utili per ridare vita a luoghi spesso abbandonati al degrado. Grazie al Governo Meloni per questo sostegno alla città, che ne ha davvero bisogno. Ora però il Comune, che ha risparmiato ben 1,5 milioni tra le voci dei suoi capitoli di bilancio, destini subito dei fondi propri per installare le telecamere in tutte le zone critiche, a partire dai colli. Lepore e Madrid non hanno più scuse ora. Il Governo sta facendo la sua parte”.