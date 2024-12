Bologna Montana Bike Area si rilancia con Ride a BOM.BA - Pineta 2.0 a Loiano

Dopo le alluvioni, la Bologna Montana Bike Area si rilancia con il ’Ride a BOM.BA - Pineta 2.0’ a Loiano. L’evento, inizialmente previsto per oggi, è stato rinviato a sabato 21, a causa della recente nevicata e la data è da confermare in base all’evolversi delle condizioni meteo.

Sarà una giornata di festa e sport che celebra il ripristino dei sentieri della Pineta di Loiano, duramente colpiti dalle alluvioni del maggio 2023 e ottobre 2024. Le alluvioni degli ultimi anni hanno causato danni significativi alla rete di sentieri di BOM.BA, un comprensorio che da oltre 15 anni attrae appassionati di enduro e downhill da tutta Italia e oltre. La chiusura prolungata dei sentieri della Pineta ha avuto un impatto negativo sull’economia locale, strettamente legata al turismo sportivo.

Grazie a un progetto di ripristino durato oltre un mese, che ha coinvolto professionisti e volontari, i percorsi sono stati finalmente riaperti. Con un investimento di circa 12mila euro, finanziato da contributi regionali, dai Comuni coinvolti Loiano, Monghidoro, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro, e da una raccolta fondi ancora attiva, la Pineta è pronta ad accogliere nuovamente centinaia di biker ogni weekend.

Fondamentale per il successo dell’intervento è stato il supporto della Dolomiti Paganella Bike Area, partner strategico di BOM.BA dal 2023. Oltre al contributo economico, la collaborazione tra le due bike area dimostra come territori diversi possano unirsi per valorizzare il turismo outdoor.

La giornata di riapertura inizierà alle ore 9 con il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Loiano, Roberto Serafini, e degli altri rappresentanti istituzionali. A seguire, le piste saranno ufficialmente accessibili per tutti gli appassionati. Così Serafini: "Questa iniziativa dimostra come lo sport e il turismo possano trasformarsi in strumenti di resilienza e valorizzazione del territorio. La rinascita della Pineta è un esempio di come passione e collaborazione possano portare al superamento delle difficoltà".

Gli fa eco il direttore di BOM.BA Luca Ladinetti: "La partnership con Dolomiti Paganella Bike rappresenta un modello unico di collaborazione. Con la rinascita dei trail di Loiano, abbiamo dimostrato che lavorare insieme porta benefici concreti per i territori coinvolti e per l’intero movimento Mtb".

Nata nel 2020, la Bologna Montana Bike Area conta 19 piste enduro e downhill e 7 anelli cross-country, per un totale di 160 km di sentieri.