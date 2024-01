Bologna e la nascita della bandiera tricolore

Bologna, 15 gennaio 2024 – C’è anche un po’ di Bologna nel tricolore italiano. Non tanto per l’apporto storico, culturale, sociale ed economico che la nostra città ha dato al Paese dall’unificazione a oggi, quanto per la genesi della bandiera stessa. Una storia che mescola fatti reali, racconti e un pizzico di leggenda e che è al centro della puntata odierna del nostro podcast ’il Resto di Bologna’, disponibile qui sotto e su tutte le principali piattaforme (Spotify, Apple e Google Podcast).

La storiografia ufficiale fissa nel 7 gennaio 1797 la nascita ufficiale della nostra bandiera: in quella data, infatti, il congresso della Repubblica Cispadana riunitosi a Reggio Emilia votò all’unanimità l’adozione del tricolore come stendardo del nuovo Stato libero.

La storiografia che potremmo definire ‘alternativa’, invece, fa risalire la nascita della bandiera bianca, rossa e verde addirittura al 1794, quando i due studenti dell’Alma Mater Luigi Zamboni e Giovani Battista De Rolandis tentarono una sollevazione contro il potere pontificio (poi fallita e repressa nel sagnue), invitando i bolognesi a indossare, come segno distintivo della rivolta, una coccarda tricolore di ‘cavardino verde, bianco e rosso’.

L’idea della bandiera italiana è dunque nata a Bologna? O si tratta di una leggenda riscoperta in anni recenti per motivi di campanilismo storico?

Per capirci ne parliamo, nel podcast, con Marco Poli, storico, ex assessore del Comune di Bologna e collaboratore de il Resto del Carlino.