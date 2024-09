Bologna, nascondono in casa 23 grammi di cocaina: due arresti

Bologna, 28 agosto 2024 - Conservavano in casa della cocaina, il materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, oltre a 720 euro in contanti. Per questo motivo due uomini, rispettivamente di 43 e 39 anni, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'operazione dei militari dell'Arma è scattata nel pomeriggio del 26 agosto in via Bonvicini, al Navile. Durante un servizio di controllo finalizzato alla repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, i carabinieri hanno notato uno dei due uomini, il trentanovenne, entrare in un condominio e dopo pochi istanti hanno visto uscire il quarantatreenne che si è posizionato davanti all'ingresso lasciando il portone aperto.

A quel punto i carabinieri sono intervenuti per un controllo che ha subito messo in agitazione i due uomini, aumentando i sospetti dei militari dell'Arma. All'interno dell'abitazione, al termine dell'approfondimento, sono stati trovati e sequestrati 23 grammi di cocaina, 720 euro in contanti e il materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Il trentanovenne e il quarantatreenne, entrambi albanesi, sono stati arrestati e accompagnati nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.