Bologna nelle canzoni di Dino Sarti

’Piazza Maggiore, 14 agosto neanche a pagarlo c’era più posto....’. Alzi la mano chi essendo in età matura non ricorda questa canzone cult di Dino Sarti, il cantore di Bologna, l’uomo che nei suoi brani musicali sapeva intrecciare frasi in dialetto e in italiano facendone uscire quadretti di bolognesità unici e inimitabili. Cantante, cabarettista, chansonnier e showman, artista di night-club e cabaret, autore di canzoni, nella sua vita di artista sempre vissuta sotto casa ha raccolto applausi ovunque. Quando veniva al Carlino per un’ intervista si aggirava fra le scrivanie, tutti lo salutavano con un cenno e lui ricambiava con un sorriso compiaciuto dietro gli occhialoni da miope. Bologna non lo ha dimenticato, lo celebrano compagnie teatrali, cantautori, associazioni. In fondo è stato uno dei protagonisti della bolognesità più pura, sempre cantata con un’ironia che a volte sembrava suggerita sottovoce da qualche umarell. Dino Sarti nacque nel 1936 e fra due anni saranno 90 anni dalla nascita. Sarà una bella occasione per celebrarlo e forse davvero intitolargli un angolo della sua Bologna. Quando se ne andò nel 2007 all‘ospedale di Bentivoglio dopo una lunga malattia fu il Comune di Bologna stesso a provvedere ai costi della cerimonia funebre. Cantò Bologna campione, che divenne l’inno ufficioso dei rossoblù. Non lo sapeva, ma nella galleria dei campioni c’era anche lui, Dino Sarti.

