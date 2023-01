Bologna Nerd alla riscossa

Bologna Nerd alla riscossa. All’indomani della richiesta d’aiuto alle istituzioni pubbliche, per scongiurare la fine del Videogame Art Museum e del Nerd Park di via Vittoria 28 che rischia la chiusura a causa dell’asta giudiziaria sull’immobile, le associazioni culturali Insert Coin, Tilt e Bologna Nerd lanciano il crowdfunding. E l’amministrazione comunale, per voce di Elena Di Gioia, delegata alla Cultura, fa sapere che presto incontrerà di nuovo gli interessati, "per approfondire la situazione e le criticità in corso". E aggiunge: "Ci auguriamo che il crowdfunding trovi adesione anche da parte di realtà del territorio". Insomma, qualcosa si muove e soprattutto al link https:ko-fi.combolognanerd si può versare quel che si desidera, per raggiungere i 50.000 euro necessari per comprare una nuova casa a Bologna Nerd: con questo fondo si potrà infatti prendere parte all’asta."Nerds never say die!" è il motto che accompagna la richiesta di sostegno, dove qualcuno ha già lasciato un obolo. "Serve davvero poco per fare la differenza – scrivono i soci – se ogni nostro associato contribuisse con 61 euro avremmo già i fondi necessari per l’acquisto!". Nel frattempo Silvia Piccinini dei Cinquestelle, ha chiesto, con un’interrogazione in Regione, di "intervenire per assicurare la continuità dell’azione sociale che stanno portando avanti, con iniziative educative e ricreative, le tre associazioni Insert Coin, Tilt e Bologna Nerd".

Benedetta Cucci