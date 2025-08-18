Bologna, il New York Times e la mortadella un anno dopo. "La città non migliora, aiutiamo i negozi storici"

Bologna, 18 agosto 2025 – "My beloved Italian city has turned into tourist hell" si intitolava l’articolo su Bologna della scrittrice e ceramista Ilaria Maria Sala, che un anno fa, era il 9 agosto, usciva sul New York Times, sollevando un polverone al gusto di overtourism e taglieri di mortadella, sotto le Due Torri. Che poi divenne il gusto dell’estate, gettonatissimo tra articoli, commenti, editoriali e l’intervento, piuttosto piccato, del sindaco Matteo Lepore.

È passata un’estate e Sala, che continua a vivere a Hong Kong e a visitare la sua città di quando in quando, dice la sua su cos’è successo nel frattempo. Dando ancora per buona la domanda che si poneva sempre nel titolo un anno fa: must we really travel like this? (Dobbiamo davvero viaggiare così?).

Ilaria Maria Sala, Bologna è ancora un tourist hell secondo lei?

"Credo che la situazione da un anno a questa parte non sia né migliorata né sulla strada per migliorare, ma in effetti, come già detto tante volte, non è una situazione limitata a Bologna. Leggevo recentemente che anche Napoli sta snaturando tante parti e trovo che ci siano dei paralleli con la mia città, nel dire che ad esempio in centro abitavano tutti, non solo chi ha grossi mezzi. Questo si riallaccia maggiormente al modo in cui oggi, tantissimi Airbnb non sono più legati al singolo individuo che affitta una casa che non utilizza, quanto a delle corporazioni che hanno comprato interi palazzi, togliendoli a chi ci vivrebbe quotidianamente. Questo dato è uguale, modificato è invece il numero crescente di negozi più o meno storici che chiudono e qui entriamo nella logica di dire che questa è una conseguenza del capitalismo".

I negozi storici non chiudono solo perché falliscono ma anche perché i proprietari dei muri o della licenza vanno in pensione e non trovano chi voglia portare avanti la loro attività.

"Credo che i negozi storici dovrebbero essere considerati come patrimonio culturale di una città e magari aiutati, sostenuti ma anche parte di una riflessione in cui non è il singolo gestore che deve vedersela con il modo in cui cambia una città o con la sua overturistificazione, e i costi che il suo esercizio può comportare. Nell’ultimo anno hanno chiuso Valli, il negozio di stoffe in via Rizzoli, e La Bottega della Luce che era un posto mitico e vendeva lampade e materiale elettrico dal 1925. Se voglio comprare una lampadina, perché non posso farlo nel Quadrilatero? Che è diventato una caricatura di se stesso o, meglio, di noi stessi. Si possono creare, penso, altre forme di vivere una città, che non siano solo dettata dal fatto che il turista vuole il panino o in generale mangiare. Credo che si debba aggiustare davvero il rapporto che abbiamo con quello che ci circonda".

Come?

"Il mio consiglio è non avere consigli su luoghi, su cosa fare e vedere. Consiglio a tutti di perdersi. Di prendere ad esempio un autobus a caso e vedere dove va. A volte si scoprono cose pazzesche e differenti. Infine, mettete in tasca lo smartphone, mollate il Gps, camminate senza una meta".