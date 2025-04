Bologna, cittadinanza onoraria a Ocalan: “Lasciai l’Italia per non fare cadere il Governo” / Video

Bologna, 14 aprile 2025 – Cittadinanza onoraria assegnata dal Consiglio comunale ad Abdullah Ocalan, fondatore del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk).

La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria ad Abdullah Ocalan a Palazzo d'Accursio a Bologna

Da 26 anni Ocalan è rinchiuso in un carcere turco sull'isola di Imrali e a portare in Italia le sue parole è il nipote Omer Ocalan (video), deputato del partito Dem, a Bologna per ricevere il riconoscimento a nome dello zio: "Se fossi rimasto – ha fatto sapere – sarebbe caduto il Governo italiano e ci sarebbero stati tanti problemi per gli italiani. Per questi motivi ho deciso di uscire dall'Italia e andare via".

Ocalan arrivò in Italia nel 1998 e il Governo in carica era quello presieduto da Massimo D'Alema. Dopo due mesi convulsi in cui l'Italia finì al centro di forti tensioni internazionali, il leader curdo dovette lasciare il Paese e subito dopo fu catturato dai servizi segreti turchi in Kenya.

Una manifestazione in favore della liberazione di Abdullah Ocalan rinchiuso nelle prigioni turche

"Quando sono stato a Imrali il 23 ottobre - racconta il nipote - lui ha subito iniziato a parlare dell'Italia e di quel periodo in cui è stato a Roma. In quel periodo sia il Governo italiano che tantissimi politici volevano che rimanesse in Italia, hanno appoggiato molto questo, però grandi forze di potere sono entrate in mezzo e alla fine ho visto che se fosse rimasto sarebbe caduto il Governo italiano e ci sarebbero stati tanti problemi. Per questi motivi ha deciso di uscire dall'Italia e andare via".

"Con l'occasione di questa cerimonia vorrei, tramite il Comune di Bologna – afferma Omer Ocalan nell'aula di Palazzo D'Accursio – anche mandare il saluto del nostro presidente a tutti i suoi amici e politici che in quel periodo lo hanno appoggiato".

Mentre la richiesta rivolta al Governo italiano di oggi è quella di "appoggiare il processo di pace in Kurdistan", aggiunge Omer Ocalan richiamando l'appello che 'Apo' ha fatto nei mesi scorsi per il disarmo del Pkk: "Siamo un popolo che lotta per la pace e per una soluzione pacifica, ma questo non vuol dire che non abbiamo la forza per altre cose. Però, secondo noi, le grandi forze devono sempre lavorare per la pace e per avvicinare i popoli, non per il conflitto, per uccidere, per il sangue. Oggi la lotta che facciamo in Kurdistan e in Turchia è questa".