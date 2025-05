Bologna, da oggi i lavori in via Masi. Si allarga la mappa dei cantieri

Bologna, 12 maggio 2025 – Da oggi partono i lavori per il rifacimento stradale di via Ernesto Masi. L’attività si svolgerà in tre fasi. Da via Mazzini a via Leandro Alberti l’operazione durerà circa due settimane. Stesse tempistiche da via Leandro Alberti a via Mezzofanti, mentre nel tratto da via Mezzofanti a via Murri la durata sarà di circa un mese. In ogni tratto interessato è vietata la sosta su entrambi i lati della strada, mentre il transito dei veicoli sarà su una sola corsia. I lavori prevedono il completo ripristino della pavimentazione con un rifacimento anche del sottofondo stradale sulla parte centrale della carreggiata. La fine è prevista entro metà luglio.

La mappa dei cantieri

I lavori in via Masi vanno ad aggiungersi ai già tanti cantieri presenti in città. Ecco dal Comune gli altri segnalati in città: Piazza di Porta Ravegnana chiusa all'incrocio con via San Vitale e con via Rizzoli per attività di monitoraggio strutturale della Torre Garisenda; via della Manifattura chiusa all'ingresso dell'area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo; via Stalingrado nella carreggiata direzione centro dall'incrocio con via della Manifattura all’attraversamento pedonale semaforizzato, ha un restringimento da tre a due corsie e deviazione dei percorsi ciclabili esistenti su via Stalingrado e su via della Manifattura incrocio via Ferrarese, con posizionamento di segnaletica d'indirizzamento, per lavori di realizzazione del nuovo Tecnopolo. E poi via Emilia Ponente sul Pontelungo senso unico di circolazione con direzione Bologna centro per lavori di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte stradale. Modifiche della viabilità anche nelle strade vicine: via Agucchi, via della Pietra e via Speranza; via Libia senso unico verso via Palmieri in corrispondenza della Linea ferroviaria; via Scipione dal Ferro a senso unico in direzione via Libia per i lavori di interramento della tratta San Vitale - Rimesse e via Larga del progetto integrato della mobilità Bolognese per il completamento del servizio metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano. Lavori anche in via Scandellara, nel tratto tra via Cellini fino a 250 metri dopo il sottopasso autostradale, avrà divieto di sosta nel lato lungo la ferrovia, per il posizionamento di un cantiere del secondo lotto di interramento della Bologna- Portomaggiore, che riguarda la tratta San Vitale-Rimesse e via Larga. E poi via Paolo Fabbri, chiusa in corrispondenza della linea Bologna-Portomaggiore per i lavori di interramento della tratta San Vitale - Rimesse e via Larga. Entrata e uscita dei veicoli autorizzati dal lato di via Massarenti e dal lato di via Palmieri.

Cantieri anche in via Stazione Roveri, dall'incrocio con il tratto segue numerazione di via Mattei 84/9-89/24 all'incrocio con l'asse principale di via Mattei, senso unico di circolazione per istituzione di fermate temporanee del servizio bus sostitutivo della linea Bologna-Portomaggiore a seguito di lavori sulla rete ferroviaria. E poi via Cesare Masina strada chiusa all'incrocio con via Delfino Insolera per lavori edili nel comparto lotto H nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo. Accesso ai soli residenti con entrata e uscita lato via Bassani o via Insolera, in senso unico alternato regolato a vista.

Proseguono le opere in via Carlo Togliani strada chiusa tra il percorso ciclabile e via Gobetti, per un tratto di circa 75 metri, per esecuzione di lavori edili. E poi via di Ravone lavori di sistemazione della sede stradale a seguito di movimenti franosi. L'intervento sarà eseguito per tratti con restringimento della carreggiata e senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere. In alcune fasi delle lavorazioni è previsto il divieto di transito veicolare (eccetto autorizzati) nelle fasce orarie 8:30-12:30 e 13:30-17; via Tagliacozzi (da Toscana a Rovighi) e via Alberto Rovighi, modifiche della viabilità per i lavori di riqualificazione e realizzazione marciapiedi per il miglioramento della sicurezza stradale. Prevista la temporanea istituzione del senso unico di circolazione da via Toscana a via Berengario da Carpi verso via Molinelli; via delle Lastre chiusa nel tratto compreso tra via dei Colli e il parcheggio del Parco di Monte Paderno per la prima fase dei lavori di sistemazione della sede stradale; via Elio Bragaglia chiusa da via Lorenzo da Bagnomarino per 70 metri per lavori di rifacimento della fognatura.

Anche in via Antonio Sacco lavori, nel tratto da via Fregoli a via Gandusio, avrà dei restringimenti della carreggiata e transito vietato per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate per intervento di posa della nuova rete del teleriscaldamento; così come in via Domenico Biancolelli è chiusa dall'incrocio con via della Salute al parcheggio del Centro Sportivo Cavina per lavori di posa della nuova condotta idrica, propedeutici alla realizzazione del tram; via di Corticella, nel tratto segue numerazione civici 195-201/2, è chiusa con entrata ed uscita dei veicoli autorizzati dal lato rotonda incrocio via di Corticella/via Stendhal e lato via Pinardi, per lavori propedeutici all'intervento di realizzazione del tram.

Opere in via Bruno Monterumici è presente un senso unico di circolazione nel tratto compreso tra viale Pertini a via Alfredo Bergami in direzione di quest'ultima per lavori di scavo per l'estensione della rete Hera del teleriscaldamento; via di San Luca consolidamento del rilevato stradale e sostituzione dei new-jersey con guardrail all’altezza del civico 1; viale Pertini ponte pedonale di collegamento Nenni-Saragat, manutenzione della pavimentazione del ponte pedonale con area di cantiere realizzata nella banchina di via Saragat. I lavori proseguiranno sull'impalcato, senza modifiche alla viabilità di viale Pertini; e piazza San Francesco ripristini localizzati della pavimentazione stradale con rimozione e posa di basoli all’intersezione con Piazza Malpighi. I lavori sono temporaneamente sospesi per permettere la maturazione dei leganti delle parti trattate, con previsione di riprendere le lavorazioni su altri tratti la settimana dal 19 maggio.

I cantieri per il tram

I cantieri per il tram sono un altro tassello all’interno delle opere cittadine. Si va da via Indipendenza-piazza XX Settembre, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa. Chiusura di via Indipendenza da via Manzoni a via Volturno e senso unico da via Volturno verso via Irnerio. Restringimenti della carreggiata e provvedimenti di modifica della viabilità sulle strade laterali. Chiusure solo in orario notturno (dalle 22 alle 5) del tratto di via Indipendenza tra via Irnerio e piazza Venti Settembre e di piazza Venti Settembre tra Indipendenza e viale Masini, per operazioni di scarico materiale.

E poi via Riva Reno, da via delle Lame a via San Felice, modifiche della viabilità per lavori di realizzazione della Linea rossa del tram. Chiusura del tratto da via Brugnoli a Piazza Azzarita in orario diurno (dalle 9.30 alle 16.30) per alcune giornate non continuative, per operazioni di scarico di materiale per la realizzazione dell'armamento tranviario. Restringimento della carreggiata e istituzione di un senso unico di circolazione su via San Felice da piazza di Porta San Felice a via della Grada. Divieto di transito veicolare tra via Riva Di Reno/via Della Grada e via Dell'Abbadia.

In via dei Mille, modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Verde, restringimenti della carreggiata con il mantenimento di una corsia per senso di marcia; via Saffi, modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa con restringimenti della carreggiata da via Marzabotto a piazza di Porta San Felice e su via Emilia Ponente da via Timavo a via Marzabotto. Restringimento carreggiata all'incrocio con la piazza di Porta San Felice, con riduzione da due ad una corsia in direzione periferia; piazza di Porta San Felice modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa. Chiusura del corsello nord di collegamento verso via Saffi e restringimenti della carreggiata stradale in corrispondenza dei viali esterni e sugli stessi viali Antonio Silvani e Giovanni Vicini in prossimità della piazza.

Si prosegue in via Emilia Ponente, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea rossa con istituzione del senso unico di circolazione nel tratto tra il ponte sul fiume Reno e via Battindarno in direzione centro. Modifiche di viabilità anche in via Andrea Mantegna, via del Miliario, via Alessandro Menganti, via Angelo Piò e nel tratto di via Speranza tra via Decumana e via Emilia Ponente; via Marco Emilio Lepido, dal oggi avvio nuova fase con istituzione del senso unico di circolazione in direzione periferia dall'incrocio con via Cesare Correnti all'incrocio via Cavalieri Ducati/via della Salute. Senso vietato in ingresso su via Cavalieri Ducati da incrocio via Marco Emilio Lepido/ Salute. Chiusura per alcune giornate non continuative, solo in orario notturno (22:00 - 5:00) da intersezione con via Cavalieri Ducati/via Salute a via Savonarola per scarico materiale

Nuova rotatoria De Gasperi - Persicetana - Marco Emilio Lepido (area interessata dal cantiere) restringimenti della carreggiata con il mantenimento di minimo una corsia direzione periferia in ingresso nella rotatoria e due direzione centro, per i lavori di realizzazione della linea rossa; via della Liberazione, modifiche di viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa. Senso unico di circolazione con direzione da via Stalingrado verso l'intersezione via Franceschini - via Ferrarese e chiusura strada tra via Mascherino e via Bigari, con sospensione della corsia riservata tra via Mascherino e via Franceschini per alcune giornate (in orario notturno dalle 22 alle 5); via di Corticella, restringimenti della carreggiata da via Stendhal a via Lipparini e da via Saliceto all'Ippodromo, senso unico di circolazione da rotonda nord uscita 6 tangenziale direzione Casalecchio a via Giuriolo in direzione del centro. Istituzione del senso unico in direzione centro da via Passarotti a Piazza dell'Unità. Chiusura della Rotonda Consiglio d'Europa comprese le rampe di accesso/uscita tangenziale 6 sud direzione San Lazzaro. Senso unico in via Antonio Giuriolo da via Corticella in direzione di via dell'Arcoveggio e doppio senso di circolazione su via Luciano Proni da incrocio con ingresso/uscita lato via Corticella a incrocio con via Giuriolo.

Ecco ancora opere in via di Saliceto sarà a senso unico verso via di Corticella, per la realizzazione di un nuovo impianto fognario. Lavori propedeutici alla realizzazione della linea verde del tram; via Byron, modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Verde, tra l'incrocio con via Shakespeare e via Sant'Anna, con istituzione del senso unico di circolazione in direzione di via Sant'Anna e, su via Sant'Anna, con istituzione del senso unico di circolazione da via Byron a via Goethe; via Genuzio Bentini, modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Verde. Senso unico di circolazione tra l'incrocio con via Lipparini e via Colombarola /Passaggio Marescalchi, in direzione di via Colombarola. Chiusura della carreggiata ovest a senso unico di collegamento tra via Shakespeare e ramo principale via Bentini; via Stendhal, dal civico 8 al civico 21, modifiche della viabilità per i lavori relativi alla Linea Verde con restringimento della carreggiata stradale. Lavori in via Ferrarese, da via Franceschini a via Donato Creti, e nel tratto da via Donati Creti a via Matteotti, via Mazza e Piazza dell'Unità, modifiche della viabilità per la realizzazione della Linea Verde con restringimenti della carreggiata; viale della Repubblica e via Serena, restringimenti della carreggiata stradale e modifiche della viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa del tram; viale Aldo Moro restringimento della carreggiata da viale della Repubblica a Piazza Costituzione con mantenimento della corsia esterna, su entrambi i sensi di marcia; chiusura della carreggiata sud e mantenimento del doppio senso su carreggiata nord da piazza Costituzione a via Serena (compreso incrocio) e chiusura di via Serena all'incrocio con viale Aldo Moro; viale della Fiera e viale Europa, presenti dei restringimenti della carreggiata e modifiche di viabilità per i lavori relativi alla realizzazione della linea rossa del tram. Ripristino di aree per la sosta a pagamento su sede stradale in viale della Fiera.

Opere anche in via San Donato senso unico dalla Rotonda Biavati a viale della Repubblica con sospensione della corsia preferenziale direzione periferia da viale della Repubblica verso la Rotonda Biavati; senso unico anche da via Andreini verso la rotonda Biavati. Chiusure in orario notturno (22 - 5) nel tratto da Rotonda Biavati a via Beroaldo su corsia veicolare per alcune giornate non continuative fino al 6 giugno per operazioni di scarico materiale. Restringimento di carreggiata in via Ermanno Galeotti corsia lato civici pari da circa 30 metri prima dell'intersezione con via San Donato fino al centro dell'intersezione stessa. Istituzione di corsia riservata in via Argia Magazzari da via Galli verso via Andreini, con mantenimento della corsia di marcia normale nella direzione opposta e del senso unico di circolazione in via Augusto Galli da via Andreini a via Gherardi.