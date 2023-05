Bologna, perde l’orientamento sui colli e finisce in un fosso

Bologna, 1 maggio 2023 – Perde l’orientamento e finisce nel fosso. E’ successo domenica sera a una donna di 71 anni che si è persa sui colli bolognesi. Erano circa le 22.30 quando la signora ha dato l’allarme: partita dal parco dei 300 scalini, non ha più trovato la strada per rientrare.

Da qui, è intervenuta la squadra del soccorso alpino di Badolo, allertata dalla centrale operativa del 118. La 71enne è stata ritrovata in un fossone sotto via di Ravone, non lontana da dov’era partita.

Gli operatori del Saer hanno messo in sicurezza la donna e l’hanno recuperata per circa una quindicina di metri. Illesa, senza problemi sanitari, è stata comunque portata all’ospedale Maggiore per controlli. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale.

r. c.