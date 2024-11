Bologna piange Concetta. Il prete: "Eri un’influencer. Ora intercedi per noi"

"È la prima volta che celebro il funerale di un’influencer e spero che questa sua funzione lei possa esercitarla dal paradiso e intercedere con il Padre". Queste le parole pronunciate ieri mattina nella chiesa di San Girolamo della Certosa da padre Francesco, in occasione del funerale di Concetta Lodi, 94 anni. La mamma "star dei social" di Danilo Masotti, che tre anni fa ebbe l’intuizione di parlare della demenza senile che affliggeva Concetta, attraverso dei video diventati virali sulla rete, da Facebook a Instagram e fino a YouTube.

Un’omelia molto originale che ha riservato anche momenti di leggerezza, strappando qualche sorriso al centinaio di persone accorse anche da altre parti d’Italia per l’ultimo saluto alla signora Concetta, mancata ai suoi cari sabato scorso all’improvviso, visto che fino a qualche giorno prima parlava tranquilla in favore di telecamera, essendo stata anche scelta da Paolo Ruffini come testimonial del suo nuovo format ‘Il badante’. Concetta era stata battezzata in questa chiesa, ricorda padre Francesco, e "se lei fu accompagnata 94 anni fa da una madrina e un padrino – dice ancora fuori dalla chiesa, prima di dare inizio alla funzione – oggi c’è il figlio Danilo, che ha dato un grande esempio a tutti noi con quello che ha fatto".

Poi la bara entra in chiesa, seguita dalla famiglia Masotti, da Danilo, la moglie Marica e dai figli Ludovico e Sveva, che verrà anche coinvolta in una lettura della messa e alla fine del rito, nell’aspersione dell’acqua santa sulla bara della nonna. Riprendono le parole del sacerdote: "Non vi nascondo che vivo questo momento con una certa soddisfazione, non la conoscevo, mi hanno parlato della sua presenza sui social e di quello che ha fatto Danilo, in una società dove i vecchietti vengono messi da parte". E prosegue: "Al cantiere lui ci mette un vecchietto, un umarell, questo è cristianesimo vissuto, facciamogli un applauso perché questi sono gesti rivoluzionari".

Padre Francesco è appoggiato a fianco del leggìo con un gomito, in maniera "casual", davanti alla gente seduta nella chiesa che lui ad un certo punto chiama "location", dove si intravedono anche Irene Priolo, presidente facente funzioni della Regione, e Daniele Ara, assessore alla Scuola, con la fascia tricolore. Ed ecco arrivare la preghiera dei fedeli e in un certo senso l’apice di un’omelia del tutto innovativa, dove la preghiera comune per tante categorie di persone, accoglie ora una nuova fetta di umanità: "Per i 35.000 che hanno messo un cuoricino sui social per Concetta, mostraci signore la tua misericordia", è la chiosa. Lo stupore di Danilo Masotti e i famigliari è tanto, ma in senso piacevole.

"Un’omelia sorprendente – racconta Masotti –, che ci ha strappato un sorriso e che, da quello che mi hanno detto un po’ di persone, padre Francesco ha messo insieme facendo domande prima della messa anche al fioraio, raccogliendo testimonianze".