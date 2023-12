Bologna piange Riccomini. Il professore col papillon. La sua vita? Un’opera d’arte

Eugenio Riccomini si è spento a Bologna, a Natale, a 87 anni. Storico dell’arte tra i più illustri del suo tempo, conferenziere, divulgatore, docente universitario. È nato a Nuoro, ma gran parte della sua vita l’ha passata sotto le Due Torri, dove è stato assessore alla Cultura e vicesindaco nelle giunte Imbeni negli anni Ottanta e consigliere comunale dal 1979 al 1995. Ha organizzato mostre in giro per il mondo, scritto libri, tanti, e ha tenuto lezioni che riempivano teatri.

Il suo amico, l’assessore regionale Mauro Felicori, quando ideò a Bologna un ciclo di conferenze pubbliche nei primi anni Ottanta sul Romanico, che resero il grande intellettuale popolarissimo, sognava per lui di riempire i palasport. Non se ne fece nulla, ma per la divulgazione fu una specie di rivoluzione. Per Riccomini, del resto, ciò che contava era insegnare la bellezza. Per il figlio Marco "la sua vita è stata una caccia alle farfalle", perché le "farfalle sono le cose belle che abbiamo sotto gli occhi, che spesso non vediamo e di cui non ci accorgiamo".

Di sicuro i tanti che lo ricordano, nel giorno della sua scomparsa, lo descrivono come generoso, capace di unire impegno culturale e politico, ma non alla ricerca del potere per il potere. Si proclamava comunista – ma come ricorda Felicori – "era un comunista dandy. Era irresistibilmente libero, quasi anarchico, illuminista. Non si riconosceva nell’ortodossia comunista, un po’ cupa. Lui era un comunista allegro, elegante...".

Il papillon, suo segno distintivo, ricorre in tutte le foto che lo ritraggono, impeccabile, mentre parla in pubblico o in piazza Maggiore a Bologna.

A Parma, quando fu Sovrintendente, volle mantenere i ponteggi dei restauri della cupola del duomo per permettere al pubblico di guardare da vicino gli affreschi. "In una città civile – diceva – la cultura sgorga, viene data a tutti come l’acqua del rubinetto".

Per il governatore Stefano Bonaccini "scompare una figura importante per l’Emilia-Romagna", mentre il sindaco di Bologna Matteo Lepore descrive lo storico dell’arte "un gigante che amava Bologna che come la fontana del Giambologna ci ha educato ad amare la bellezza della nostra città". Il critico d’arte Vittorio Sgarbi, lo descrive "gentile e sensibile. Sentiva l’arte come godimento, non come fruizione". Il rito funebre laico si terrà a Bologna venerdì 29: dalle 8.30 alle 9.30, camera ardente al Pantheon della Certosa, poi l’ultimo saluto nella sala dello Stabat Mater dalle 10 alle 17.30.

Rosalba Carbutti