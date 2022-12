Bologna-Portomaggiore I sindaci: "Per i cantieri treni in ritardo e disagi"

"L’interramento del tratto urbano tra Roveri e Bologna della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore ha portato alla modifica della circolazione dei treni della tratta causando non pochi disagi a tutta la provincia. Il servizio, svolto da bus sostitutivi, ha comportato modifiche agli orari e un allungamento del tempo di percorrenza di almeno 20 minuti". Questa la lamentela congiunta dei sindaci dei comuni interessati (Budrio, Castenaso e Molinella, Portomaggiore e Argenta). Un monitoraggio quotidiano e alcuni correttivi per migliorare la situazione sulla linea che interessata, dall’11 dicembre scorso, dal cantiere che porterà, entro il 2025, a far viaggiare in galleria i treni eliminando definitivamente cinque passaggi a livello. Questo il risultato dell’incontro tra i sindaci, l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Andrea Corsini e i rappresentanti delle istituzioni, gli assessori Valentina Orioli (Bologna), la consigliera delegata della Città Metropolitana di Bologna, Simona Larghetti - il presidente dell’Associazione Pendolari, Fabio Businaro, il direttore Fer, Stefano Masola, l’ad Trenitalia Tper, Alessandro Tullio, il direttore commerciale Trenitalia Tper, Alessandro Botteghi e i tecnici.

"C’è da parte di tutti la volontà di mantenere un buon servizio - afferma l’assessore regionale Corsini - pur nelle difficoltà che un cantiere così importante comporta inevitabilmente. Dopo una prima fase di rodaggio e alcune criticità che Fer e Trenitalia Tper ci dicono perlopiù rientrate, abbiamo già individuato alcuni correttivi e altri li metteremo in campo insieme ai territori. È interesse comune limitare al più possibile i disagi per mettere le persone nelle condizioni di utilizzare sempre e al meglio il servizio ferroviario. Per questo continueremo a monitorare quotidianamente la situazione fino al termine dei lavori".

Insieme ai Comuni, e sulla base delle richieste degli istituti scolastici, saranno studiati correttivi negli orari per evitare di perdere la coincidenza oppure di allungare troppo l’attesa.

I sindaci della provincia bolognese, Debora Badiali (Budrio), Dario Mantovani (Molinella) e Carlo Gubellini (Castenaso) si sono così espressi: "Continueremo noi stessi a monitorare la situazione. Quest’incontro, infatti, non lo consideriamo certo risolutivo, ma lo consideriamo come un riconoscimento delle criticità che noi tanto abbiamo evidenziato insieme alle associazioni del territorio. Chiediamo, dunque, correttivi agli orari per la comodità di tutti e speriamo che da oggi in avanti vengano presi in considerazione. Il cantiere causerà comunque ancora disagi e, una volta terminato, non porterà miglioramento direttamente ai nostri territori. E di questo si deve tenere conto".

Zoe Pederzini