Bologna Pride 2023, il corteo oggi in città tra colori e musica che celebrano l’amore

Bologna, 1 luglio 2023 – Al via oggi alle 16 il Bologna Pride, la marcia arcobaleno che partirà dai giardini di Villa Cassarini per terminare in piazza XX Settembre. Sicuramente uno degli eventi più attesi in città per la comunità Lgbtqia+, e non solo.

Una sfilata colorata delle sfumature dell'arcobaleno fatta di striscioni, bandiere e manifesti che richiamano all'uguaglianza, alla libertà e all'amore animerà il centro della città. Dopo la parata l'evento proseguirà con interventi, intrattenimenti musicali e performance.

L’evento Lgbtqia+, per il quale si attendono fino a 50mila persone in corteo, che ancora prima di iniziare ha già scatenato qualche polemica. Il botta e risposta ieri ha ’animato’ l’aula del consiglio comunale durante il question time. Il leghista Giulio Venturi riferendosi al Pride ha parlato di "onda barbarica che spesso in queste occasioni si concretizza con urine, feci, scritte sui muri, degrado e palazzi imbrattati”.

“Usare questi termini a cuor leggero senza pensare a quanto servano i Pride nel nostro Paese, ma anzi suggerendo che i partecipanti a questa manifestazione siano incivili lo trovo molto grave”, è stata la replica di Clancy che ha invitato Venturi a partecipare oggi al Pride. Proposta accettata dal leghista che quindi sfilerà oggi.

Per Bologna oggi sarà una giornata complessa dal punto di vista della mobilità, come ammesso anche dall’assessora Valentina Orioli, tra il corteo, i concerti di Marco Mengoni al Dall’Ara e Fabri Fibra al parco delle Caserme Rosse e il primo test sulla città 30.