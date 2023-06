Bologna prima Slow City in Italia Limite di velocità a trenta all’ora

di Paolo Rosato

La prima ‘Slow City’ italiana sarà Bologna. E ieri il sindaco Matteo Lepore l’ha rivendicata con forza quest’ambizione: "L’obiettivo è morti zero". La moda del ’lento’ ha travolto da qualche anno il cibo e il chilometro zero arriva metaforicamente anche per la mobilità, con le Due Torri che dal primo luglio metteranno a terra il limite dei 30 orari (pure per i bus) per più di due terzi di città, la restante parte rimarrà ai 50, vie che nel primo periodo della sperimentazione saranno più bersagliate dai controlli. Multe quindi da gennaio dopo sei mesi cuscinetto, in attivo 6-7 nuovi autovelox su strade periferiche particolarmente critiche. Si andrà più piano per armonizzare bici, pedoni, auto, bus, monopattini, per l’obiettivo importante delle "morti zero", come ha sottolineato ieri il sindaco del Pd. E per preparare il terreno al tram, vista 2026.

Bologna come prima in Italia a rallentare in maniera così radicale, guarda all’estero e lancia anche un po’ un guanto di sfida al ministero dei trasporti a guida LegaFd’I. "Ci aspettiamo che a livello nazionale venga portata avanti definitivamente una legge sulle ’Città 30’ – ha aggiunto Matteo Lepore –. Serve un provvedimento per dare risorse alle città, oltre che maggiori tecnologie". Inoltre "il trasporto pubblico ha già più di 70mila abbonati, quindi quando si pensa che questa scelta possa essere contro la città io dico no – ha aggiunto il sindaco –: è una scelta che la città chiede".

Insomma, la città a 30 allora la darà "più spazio ai bambini", "più spazio ai pedoni", "più spazio alla salute", il trend d’ispirazione è quello delle città europee più ’green’, da Madrid ad Amsterdam. È prevista la sostituzione o installazione di oltre 500 cartelli e la realizzazione di circa 300 ’bolloni’ su strada, ovvero una vistosa segnaletica orizzontale. Il progetto ‘Città 30’ non comprende solo il tema del limite di velocità, ma anche una serie di interventi di messa in sicurezza di strade, incroci e attraversamenti, nuove piazze pedonali e scolastiche, piste e corsie ciclabili: investimenti già finanziati a bilancio "per oltre 24 milioni di euro".

[EMPTYTAG]