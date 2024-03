Bologna, quanto ti amo. Mingardi alla regia

È la ‘Mingardipedia’ tutta dedicata alla nostra città e si intitola nel modo più semplice e pop: Bologna I Love You, con l’icona del cuoricino rosso, naturalmente, al posto del verbo inglese. Il sottotitolo di questa docufiction diretta da Andrea Mingardi (lui la chiama "acquerello" ma anche videoclip) e Pier Paolo Paganelli e prodotto da Genoma Films di Paolo Rossi Pisu è poi Quattro passi nella storia, ma il pubblico non creda davvero che si tratti di un semplice tiro al pallone nelle memorie bolognesi. Quello che si vedrà questa sera alle 19,45 al Modernissimo è un kolossal didattico (farà il giro delle scuole della nostra Regione) con brio e sense of humor, da sfogliare col ’prof’ Mingardi, perché c’è tutta la storia di Bologna, dalla fondazione ai giorni nostri, una narrazione ricchissima di fatti fondamentali, date importanti, nomi di personaggi monumentali, presentata però da Mingardi alla maniera di Mingardi, che ha voluto dare ruoli di prestigio (non si spoilera nulla) agli amici artisti di sempre, Gianni Morandi (Mingardi è riuscito a fargli pronunciare socmel), Giorgio Comaschi, Vito, Alessandro Bergonzoni, i Gemelli Ruggeri scissi in Eraldo Turra e Luciano Manzalini, Marianna Pini e Chiara Sani che interpreta Bologna e lo stesso Rossi Pisu in costume d’epoca. C’è persino il cardinale Matteo Maria Zuppi che parla dei portici. "Non c’è un angolo, una pietra, un portico di Bologna che non ricordi qualcosa della mia vita – ha raccontato Mingardi – e io mi sento protetto da Bologna. Mi sembrava una cosa da fare ed è venuto fuori un punto di visto che non ha pretese da storiografo. É una storia d’amore che ha anche dei punti interrogativi". Tremila anni di storia, partendo dai misteri e dai miti delle radici, in 80 minuti viene proposta una ricostruzione storica delle vicende, che si avvale di attori e figuranti, ma anche di tanto bellissimo materiale video e fotografico. Gli albori, le dominazioni barbariche, la prima Università del mondo occidentale, il Liber Paradisus, la crescita demografica ed economica.

Guardando le immagini e le letture di Mingardi, si capisce che nel fare questo film deve esserci stato tanto godimento. Perché scegliere questa come base per farsi strada nel mondo della musica non deve essere sempre stata una scelta facile. Ma il cantautore, che decide di utilizzare le canzoni in dialetto, l’ha proprio raccontato durante la presentazione: "Io sono nato alle 19,15 del primo agosto del 1940 e vi garantisco che l’ombra delle due Torri era sulla mia casa. Lucio e Gianni mi hanno sempre detto che dovevo andare a Roma perché è lì che si fanno le carriere, ma io non ho avuto il coraggio, né la voglia, né la determinazione di andare a Roma, anche perché vedevo le facce dei ragazzi quando tornavano in città, con un’espressione diversa. E quindi sulla mia lapide tra 50 anni ci sarà scritto ‘non ha voluto andare a Roma’ e i motivi ci sono".

Benedetta Cucci