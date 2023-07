Bologna, raccolta fondi truffa per gli alluvionati: denunciato falso volontario

Bologna, 13 luglio 2023 – È indagato per truffa continuata e usurpazione di titoli o di onori il 40enne residente sull’Appennino bolognese denunciato dai carabinieri di Monzuno dopo essersi spacciato per volontario della Protezione civile incaricato di raccogliere aiuti umanitari da destinare alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna.

Il 30 maggio scorso, i militari dell’Arma, venuti a conoscenza che una tassista avrebbe dovuto incontrare l’uomo per consegnargli dei beni di prima necessità da destinare agli alluvionati di Ravenna, si sono presentati all’appuntamento riuscendo così ad identificarlo.

Vano è stato ogni tentativo del 40enne di giustificare la sua attività di beneficenza. La tassista, ignara di quanto stava per accadere, una volta informata, ha sporto una denuncia per truffa. Analoga denuncia è stata presentata anche da un’associazione di cacciatori della zona che avevano donato all’italiano cibo e bevande del valore di 720 euro, sempre da destinare agli alluvionati.

Nella giornata dell’11 luglio, i carabinieri della stazione di Monzuno, nel corso di una perquisizione dell’abitazione del soggetto disposta dall’autorità giudiziaria, hanno rinvenuto alcune pettorine con strisce catarifrangenti e altri indumenti riconducibili a enti e associazioni varie, tra cui Protezione civile, 118 e Croce rossa Italiana. Il materiale è stato sequestrato dai Carabinieri.