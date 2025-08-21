Parchi e giardini aperti a Bologna dopo il maltempo, revocato il divieto

Bologna, 21 agosto 2025 – Il comune di Bologna, questa mattina, ha revocato il divieto emesso ieri, 20 agosto, a seguito dell’allerta maltempo diramata da Arpae e Regione Emilia Romagna, che vietava la permanenza nei parchi e nei giardini cittadini e sospendeva anche tutte le manifestazioni e gli eventi all'aperto programmati.

Oggi la situazione torna alla normalità anche se dal Comune arriva il consiglio alla cittadinanza, seppur a scopo precauzionale, di non sostare sotto gli alberi all'interno dei parchi.

Questo perché la situazione meteo è in via di miglioramento, come viene spiegato dai previsori di Arpae, ma qualche fenomeno temporalesco si può verificare e con esso i fulmini, vera ragione del perché è sconsigliato ripararsi sotto gli alberi che possono essere, appunto, colpiti da uno di questi.

Il fronte ciclonico che arrivava dal Nord Europa sta lasciando anche le zone emiliano-romagnole per lasciare il posto a un meteo non del tutto stabile, come indica sempre Arpae, ma dove non sono previste precipitazioni violente o una vera e propria scarica di fulmini, come si è verificato nella giornata di ieri.

Proprio per questo, ieri a partire dalle 20, il Comune di Bologna ha emesso un’ordinanza che vietava di permanere nelle aree verdi, parchi e giardini cittadini e collinari.

Erano stata anche sospese tutte le manifestazioni e le attività programmate all’interno dei parchi e giardini, con obbligo di rimuovere tutte le strutture precarie presenti per evitare ulteriori pericoli.

Inoltre veniva raccomandato a tutti la massima cautela in prossimità delle aree in cui erano presenti alberature, oppure vicino a tensostrutture, impalcature e strutture pubblicitarie.

Il divieto di permanenza rimaneva valido fino al superamento delle situazioni di criticità, cosa che è avvenuta da questa mattina.

In considerazione delle precipitazioni previste, Il Comune ha subito provveduto alla pulizia della griglia del Ravone, mentre tutte le altre sono state monitorate ma nn è stata ravvisata la necessità di intervento.